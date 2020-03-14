Коломойский, Зеленский, Россия или украинский народ. Кто выиграет от дефолта

У меня снова не очень хорошие новости. Последние дни в СМИ стали создавать фон и готовить украинцев к дефолту. Причины этого не объявляются, озвучивается как решенный кем-то факт. Но мы помним, "ищи кому выгодно".

Украине, действительно, в этом году предстоит выплата больших сумм:

- правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $17,059 млрд. Из них $13,060 млрд — основная сумма долга, $3,999 млрд — проценты. Золотовалютные резервы Украины при этом составляют на начало марта более $26 млрд.

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В 2020 году Украина планирует занять $13 млрд, из них почти $5 млрд на внешних рынках. Точнее, планировала.

Никто в бюджет не закладывал кризис, хотя UIF еще осенью опубликовал прогноз кризиса и его последствий для экономики.

В кризис, как известно, занимать сложнее. По предварительным оценкам, активная фаза кризиса может занять около шести мес.

При этом, Украина находится в финальной стадии согласования займа с МВФ, согласно которому может претендовать на $5,5 млрд. Получение этой суммы с лихвой покрывает планы, заложенные в бюджет.

Но (!)

Чтобы получить дешевый кредит от "кредитора последней надежды", Украина обязана выполнить следующие условия:

1. Принять закон, запрещающий возврат национализированных банков бывшим владельцам ("Антиколомойский закон").

2. Запустить рынок земли.

3. Продолжить реформы.

И если с третьим все хорошо, то первый пункт крайне невыгоден Игорю Коломойскому, имеющему влияние, как говорят, на президента Владимира Зеленского и Офис президента. А второй пункт снижает рейтинг самого Зеленского, так говорят социологи.

И, похоже, найдено простое решение как сохранить рейтинг, лояльность олигарха и оставить в бюджете деньги на поднятие пенсий и зарплат - объявить дефолт и не платить по долгам.

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Казалось бы, классное решение! Научить этих гребанных капиталистов считаться с интересами Украины! Но, почему-то никто при этом не думает о последствиях.

А цепочка событий может быть такой:

1. Украина отказывается платить по долгам.

2. МВФ отказывает Украине в новой программе.

3. Кредитный рейтинг страны обнуляется.

4. Инвесторы массово выходят из украинских евробондов. Их цена падает.

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5. Об Украине опять говорят во всем Мире.

6. Инвесторы выходят из ОВГЗ.

7. Взрывообразно на межбанке растет спрос на валюту.

8. Гривня падает до 35-40 грн за доллар.

9. Нацбанк сжигает часть золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс.

10. ПриватБанк возвращается решением суда бывшим владельцам (которые ранее из банка вывели $5,5 млрд)

11. Кабмин забирает из Привата внесенные ранее в уставный капитал ОВГЗ на 150 млрд грн.

12. Банк признается неплатежеспособным.

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13. Вкладчики забирают депозиты. Но денег нет.

14. Паника распространяется на другие банки.

15. Доллар уже за 40.

16. Упавший кредитный рейтинг страны бъет по крупным украинским аграрным, промышленным и энергетическим заемщикам. Их рейтинги снижаются. Долговые бумаги теряют стоимость, компании теряют возможность привлекать новые займы.

17. Реальные доходы населения снижаются в полтора-два раза.

18. Растущую безработицу увеличивают трудовые мигранты, возвращающиеся из кризисной Европы.

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19. Падение кредитных рейтингов украинских экспортеров усложняет их работу с контрагентами.

20. Рынок земли отложен. Нет МВФ, нет, как бы падения рейтинга. Но девальвация и инфляция, сделавшие украинцев бедными, обнуляют рейтинг Зеленского и Слуг народа.

21. ВВП Украины на конец 2020 года снижается, инвесторы бегут из Украины (в том числе внутренние).

22. Дефицит бюджета растет, занять негде.

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23. Смена правления НБУ.

24. Включается печатный станок.

25. Инфляция растет.

26. Минский процесс приводит к интеграции ОРДЛО в Украину.

27. Деньги на восстановление региона дает Россия. Другие страны после дефолта отказываются работать с Украиной.

28. Интеграция ОРДЛО и получение денег от РФ становятся еще большим раздражителем для обедневших украинцев.

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29. Начинаются протесты, перерастающие к концу осени в полноценный Майдан.

30. Но на этом Майдане уже десятки тысяч людей, прошедших АТО. С оружием.

31. А дальше завершается то, что не было завершено в 2013-2014 году...

Это один из сценариев. Могут быть и другие.

Важно ответить на вопрос, кто выиграет от дефолта.

1. Коломойский? Нет МВФ - нет Антиколомойского закона. Есть ПриватБанк - есть капитал для скупки подешевевших украинских активов.

2. Зеленский? Нет МВФ - нет рынка земли. Нет рынка земли - можно удержать падающий рейтинг. Очень временно.

3. Россия? Кидок западных кредиторов отвернет от Украины партнеров. Нет партнеров - нет препятствий в реализации своих планов на "этой территории неудачников".

Возвращенное в Украину на условиях РФ ОРДЛО, станет ярмом на шее Украины, украинского бюджета и создаст еще большее напряжение внутри страны.

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Майдан так же даст обоснование пойти по пути Януковича - запросить силовую помощь в РФ. Чем это закончилось, все помнят. Но в этот раз все будет иначе.

Выиграет ли украинский народ? Ответьте сами.

Если вы считаете, что Украина выиграет от дефолта, обоснуйте почему. И продолжите цепочку последствий для Украины, бизнеса и граждан.