Курьеры, репетиторы – "бизнес для выживания" и населения, и страны. Как его не погубить

Украинские воины уверенно побеждают российского оккупанта в поле боя. Экономика нашей страны также работает для этого, украинские власти постоянно ищут пути пополнения государственного бюджета. К сожалению, часто эти поиски выливаются в противоправные доначисления со стороны налоговой службы, отказы в бюджетном возмещении, массовые блокировки налоговых накладных. На фоне войны, разрушений и уменьшения объемов деятельности это приводит к еще большему сворачиванию бизнеса.

Результат этого, в частности, – общее уменьшение налоговых поступлений в казну государства, увеличение безработицы, а также рост теневого сектора экономики. Все это никак не помогает восстанавливать экономику.

Какие возможности для сохранения малого и микробизнеса в Украине в это сложное время и улучшения ситуации в государстве с поступлениями в бюджет?

Пресловутая детенизация

Ответ на этот вопрос лежит в плоскости компромиссной детенизации.

Общество в целом заинтересовано в создании условий развития микробизнеса и выходе его в официальное правовое поле.

Кроме своей основной задачи – приносить доходы владельцам – любая предпринимательская деятельность создает ряд внешних эффектов, которые, соответственно, становятся объектами государственной политики.

Общепризнанными положительными эффектами микробизнеса являются:

- массовое создание рабочих мест, за небольшие средства и без необходимости государственного вмешательства. Это становится особенно актуальным в периоды циклических спадов и других экономических кризисов, поскольку разрывает ложный круг "падение производства – падение занятости – падение доходов – падение спроса – дальнейшее падение производства".

Другие методы контрциклической политики, используемые для этого (организация массовых общественных работ, выплата пособия по безработице), хуже по сравнению с ростом микробизнеса, поскольку, с одной стороны, требуют больших государственных расходов (с соответствующими последствиями в виде роста государственного долга); а с другой – воспитывают патернализм.

Дополнительно социальная роль микробизнеса растет в современном мире из-за массового высвобождения работников нетворческих специальностей, которое происходит благодаря техническому прогрессу. Даже "бизнес для выживания" (subsistence entrepreneurship) есть и всегда будет оставаться прогрессивным явлением, даже несмотря на свою низкую экономическую эффективность и отсутствие перспектив, но как положительная альтернатива государственным расходам и патернализму. Все эти факторы приобретают особое значение, учитывая разрушительное влияние войны на украинскую экономику;

– По аналогичным соображениям, микробизнес считается наиболее эффективным способом борьбы с бедностью.

Отдельные люди и целые регионы, попавшие в "ловушку бедности", нуждаются в ресурсном импульсе, который позволил бы им запустить спираль выхода из нищеты. Главные проблемы здесь связаны, с одной стороны, с ограниченностью ресурсов правительства – их нужно использовать бережно, оптимальным образом, а с другой – со стимулирующей (точнее, дестимулирующей) ролью ресурсов.

С этой точки зрения, денежные трансферты являются наиболее затратным способом борьбы с бедностью, который к тому же создает ложные стимулы и порождает культуру бедности. Содействие микробизнеса является самым эффективным. Стоимость создания одного рабочего места в микробизнесе – самая маленькая из всех.

- Критически важна роль микробизнеса как "люльки" для реализации творческого, в частности, предпринимательского потенциала. Не все люди наделены такими талантами, но общество очень заинтересовано в том, чтобы все одаренные предприниматели получили возможность попробовать себя и в случае успеха развить деятельность.

Это обычно невозможно сделать в рамках уже существующих крупных предприятий, поскольку от исполнителей в основном требуются совсем другие качества, чем необходимы собственнику бизнеса. На уровне же микробизнеса происходит отсев, и самые способные получают возможность вырасти. Чем шире круг этого отсева, тем лучше будет результат – полнее будет реализовываться предпринимательский потенциал нации, увеличиваться национальное богатство. Особенно это касается постиндустриальной стадии развития, где именно таланты становятся величайшим богатством нации.

Новые возможности налогообложения

Учитывая это – целесообразно введение эффективной модели налогообложения физических лиц в Украине, которые обеспечивают себя доходом самостоятельно, без регистрации предпринимателями – часто в свободное от основной работы время. Курьеры, перевозчики пассажиров, репетиторы. Такую деятельность даже бизнесом назвать трудно, люди занимаются ею, чтобы заработать средства, которые позволили бы прокормить себя и семью в сверхсложное военное время.

Такой спецрежим для самозанятых не означает введения каких-то новых налогов или увеличения налоговой нагрузки, а наоборот – уменьшения налогового давления, налогообложение таких самозанятых лиц должно быть в пределах 6% с оборота или фиксированная сумма патента в пределах 10% МЗП.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины (НКУ), такие доходы не освобождаются от налогообложения – они должны облагаться налогом по общим правилам, то есть НДФЛ по ставке 18% и военному сбору по ставке 1,5%. Другое дело, что физические лица, занимающиеся такой деятельностью, обычно такие доходы не декларируют и налоги с них не платят.

Если же налоговая служба выявляет такие факты, то, кроме налогов в указанном выше размере (19,5%), она может доначислить также и штрафные санкции (10% или 25%, в зависимости от того, какой умысел будет установлен налоговиками). Исходя из того, что налоговая служба активно ищет новые поступления, не исключено, что контролеры будут все чаще обращать внимание на указанную деятельность.

Крайне важно дополнить НКУ новыми возможностями налогообложения для самозанятых – при этом таким образом, чтобы не создавать избыточное административное бремя: сложную процедуру регистрации, отчетности, уплаты налогов, поскольку ведение учета расходов и исчисление чистого дохода является высококвалифицированной работой, которую предприниматель, особенно самозанятое лицо, далеко не всегда способен выполнять своими руками.

Достояние мирового опыта

Аналитики Экономической экспертной платформы в сотрудничестве с Help-Hilfe zur Selbsthilfe проанализировали успешный мировой опыт налогообложения самозанятых и предложили концепцию, которая предусматривает:

- введение декларативного принципа начала хозяйственной деятельности (взятие на учет физических лиц в органах контроля будет осуществляться на основании уведомления о взятии на учет в электронном виде);

- прекращение деятельности по уведомительному принципу;

- уплата самозанятыми только налога с оборота до 6% только раз в год;

- добровольная уплата единого социального взноса;

- при сотрудничестве самозанятого с технологическими платформами – передачу информации о доходах самозанятого осуществляет технологическая платформа;

– ограничение по объемам годового дохода самозанятого до 200 минимальных заработных плат.

В настоящее время соответствующая концепция и проект закона обсуждается и согласовывается рабочими группами с участием Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы, представителей общественности и бизнеса. Наибольшие дискуссии вызывают вопросы о видах деятельности, на которые проект может распространяться, применение или не применение самозанятых е-РРО.

Одним из главных является вопрос возможности использования этих правил физическими лицами, пользующимися онлайн-сервисами, в частности, это касается услуг перевозки пассажиров и курьеров. Значимость вопроса распространения этого режима на онлайн-сервисы состоит в том, количество сотрудничающих с платформами самозанятых измеряется сотнями тысяч, и целесообразно сразу при создании нового спецрежима предусмотреть для них простые условия работы.

Надеюсь, что рабочая группа по разработке этих изменений в Налоговый кодекс учтет предложения украинских аналитических центров, и с 2023 года мы получим новый сбалансированный налоговый режим для микробизнеса.

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