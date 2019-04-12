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12.04.2019, 09:07

МВФ предупреждает: не наломайте дров

Андрей Яницкий

руководитель Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики. Что это значит для Украины? Андрей Яницкий, специально для Liga.net из Вашингтона

Деликатный момент переживает мировая экономика, сказала главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат во время презентации доклада World Economic Outlook 2019 во вторник в Вашингтоне. МВФ второй раз подряд ухудшил прогноз роста мировой экономики. Что это значит для Украины?

Паниковать рано. Речь пока что идет не о падении мировой экономики, а о замедлении темпов роста. Это переломный момент, после которого глобальный рост может как ускориться, так и остановиться. Поэтому в кулуарах ежегодных весенних встреч МВФ в Вашингтоне, на которые собираются главы центробанков и министры финансов со всего мира, время от времени звучит слово "кризис".

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год по сравнению с январским прогнозом на 0,2 до 3,3%.

Прогноз роста украинской экономики остался на прежнем уровне в 2,7%, что ниже мировых темпов роста.

На глобальные показатели прежде всего повлияло охлаждение в более развитых экономиках - странах Еврозоны, Латинской Америки, США, Британии, Канаде и Австралии. Причины замедления разные - от последствий Брексита и торговых противоречий между Китаем и США, до введения новых требований к вредным выбросам для авто в Германии, что ударило по местному автопрому.

В МВФ надеются на улучшение ситуации, но рассматривают разные сценарии. Если Китай замедлит свой рост, если торговые войны ожесточатся, если инвесторы проявят беспокойство, все может пойти наперекосяк. В этих условиях экономисты Фонда говорят национальным правительствам: do no harm. Попросту говоря, не наломайте дров.

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Конечно, чтобы догнать более развитые страны и вырваться из экономической трясины, Украине нужно расти куда большими темпами, чем сегодня. Но чтобы не провалиться еще глубже и не утонуть, чтобы "подстелить соломку" на случай кризиса, украинские власти должны сохранить достижения прежних лет, среди которых независимость центробанка и сдержанная фискальная политика.

Сохранять достижения не всегда удается.

27 февраля Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса про наказание за незаконное обогащение. Этот закон был одним из важных пунктов соглашения с МВФ в 2015 году. И это шаг назад.

 

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Следующим шагом в обратном направлении может быть отмена национализации Приватбанка, которая также проводилась в 2016 году после согласований с МВФ, или выплата миллиардных компенсаций бывшим собственникам банка. Учитывая близость самого рейтингового кандидата в президенты Владимира Зеленского к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому, учитывая стартовые рейтинги партии “Слуга народа”, этот риск в среднесрочной перспективе может материализоваться.

 

Наконец, самое главное. Противостоять кризису правительства могут только в условиях национального согласия. “Надо оставить политические битвы на время в стороне”, - сказал один из влиятельных сотрудников МВФ. Для Украины, которая в 2019 году переживает и президентские, и парламентские выборы, этот совет особенно важен.

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Теги: мировая экономика, МВФ
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