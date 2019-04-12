МВФ предупреждает: не наломайте дров

Деликатный момент переживает мировая экономика, сказала главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат во время презентации доклада World Economic Outlook 2019 во вторник в Вашингтоне. МВФ второй раз подряд ухудшил прогноз роста мировой экономики. Что это значит для Украины?

Паниковать рано. Речь пока что идет не о падении мировой экономики, а о замедлении темпов роста. Это переломный момент, после которого глобальный рост может как ускориться, так и остановиться. Поэтому в кулуарах ежегодных весенних встреч МВФ в Вашингтоне, на которые собираются главы центробанков и министры финансов со всего мира, время от времени звучит слово "кризис".

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год по сравнению с январским прогнозом на 0,2 до 3,3%.

Прогноз роста украинской экономики остался на прежнем уровне в 2,7%, что ниже мировых темпов роста.

На глобальные показатели прежде всего повлияло охлаждение в более развитых экономиках - странах Еврозоны, Латинской Америки, США, Британии, Канаде и Австралии. Причины замедления разные - от последствий Брексита и торговых противоречий между Китаем и США, до введения новых требований к вредным выбросам для авто в Германии, что ударило по местному автопрому.

В МВФ надеются на улучшение ситуации, но рассматривают разные сценарии. Если Китай замедлит свой рост, если торговые войны ожесточатся, если инвесторы проявят беспокойство, все может пойти наперекосяк. В этих условиях экономисты Фонда говорят национальным правительствам: do no harm. Попросту говоря, не наломайте дров.

Конечно, чтобы догнать более развитые страны и вырваться из экономической трясины, Украине нужно расти куда большими темпами, чем сегодня. Но чтобы не провалиться еще глубже и не утонуть, чтобы "подстелить соломку" на случай кризиса, украинские власти должны сохранить достижения прежних лет, среди которых независимость центробанка и сдержанная фискальная политика.

Сохранять достижения не всегда удается.

27 февраля Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса про наказание за незаконное обогащение. Этот закон был одним из важных пунктов соглашения с МВФ в 2015 году. И это шаг назад.

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Следующим шагом в обратном направлении может быть отмена национализации Приватбанка, которая также проводилась в 2016 году после согласований с МВФ, или выплата миллиардных компенсаций бывшим собственникам банка. Учитывая близость самого рейтингового кандидата в президенты Владимира Зеленского к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому, учитывая стартовые рейтинги партии “Слуга народа”, этот риск в среднесрочной перспективе может материализоваться.

Наконец, самое главное. Противостоять кризису правительства могут только в условиях национального согласия. “Надо оставить политические битвы на время в стороне”, - сказал один из влиятельных сотрудников МВФ. Для Украины, которая в 2019 году переживает и президентские, и парламентские выборы, этот совет особенно важен.