НАБУ против Писарука: скандал с международным привкусом

НАБУ вручило подозрение главе правления Райффайзен Банк Аваль, экс-замглавы НБУ Александру Писаруку. Его обвиняют в том, что в 2014 году, исполняя обязанности главы НБУ во время отпуска Валерии Гонтаревой, он согласовал выделение VAB Банку рефинансирования на 1,2 млрд грн. Большую часть средств от этого рефинансирования собственник банка Олег Бахматюк, по версии правоохранителей, присвоил.

Обвинения серьезные, ситуация чувствительная. Райффайзен Банк Аваль - наибольший частный банк Украины, причем 68% в нем принадлежит австрийцам из Raiffeisen Bank International, а еще 30% - Европейскому банку реконструкции и развития.

И, как всегда, есть подозрения в политическом подтексте дела.

Давайте рассмотрим аргументы правоохранителей, возможные контраргументы и эффект, который это дело может иметь.

Какова аргументация НАБУ?

Вкратце: в октябре 2014 года, когда Писарук подменял Гонтареву у руля Нацбанка, регулятор выдал VAB Банку 1,2 млрд грн рефинансирования в попытке спасти банк и удержать его на плаву. Выдавался кредит под залог коммерческой недвижимости, оценку которой, однако, VAB подделал, а также без четкого плана, на что нужно направить это рефинансирование. Получив рефинансирование, руководства банка "выдоило" его, по большей части, за счет расплаты банка по долгам перед компаниями, где собственником выступал его же владелец Олег Бахматюк.

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В 2016 году дело об этой растрате начали расследовать Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура. На некоторое время оно, впрочем, было передано в полицию, но потом вернулось в НАБУ. И вот, теперь гончие настигли цель.

Полностью доводы, используемые НАБУ, можно найти в статье представителей Центра противодействия коррупции на Экономической правде.



Какие могут быть возражения к этим доводам?

Очень простые: а в ту ли сторону мы воюем?

Допустим, государство внимательно выслушало доводы МВФ о необходимости возврата денег, выведенных в 2014-м на счета ушлых собственников банков, получавших государственное рефинансирование. Тут бы ему начать с Коломойского и Боголюбова… но нет. Начинают, похоже, с Жеваго (банк Финансы и кредит) и Бахматюка. Что ж, тоже хлеб.

Так ведь и судить по делу VAB Банка, получается, надо Бахматюка.

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Если в логике НАБУ и его группы поддержки из ЦПК преступление заключалось в том, что а) банк подделал оценку залогового имущества, и б) собственник вывел деньги от рефинанса на собственную прокладку, то виноват кто? Правильно, владелец банка.

В чем вина руководства НБУ? В том, что выдали рефинанс, тем самым нанеся государству ущерб? В том, что позволили себя обмануть?

Но это как раз и не так. Помимо залога, в деле фигурировало личное поручительство Бахматюка. По которому сейчас идет суд. В случае проигрыша этого суда, Бахматюк обязан будет вернуть деньги. Таким образом, нет причин заявлять, что НБУ дало ему уйти с государственными деньгами - никуда он не ушел, и, если судья не совершит чего-то удивительно поганого, не уйдет.

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Факт наличия поручительства и дела по нему, снимает обвинения с Писарука. НБУ сделал свою работу - и подстелил максимально возможный слой соломки на случай, если что-то пойдет не так. В вину им получится вменять разве то, что они не расписали VAB четкую дорожную карту дальнейшего поведения. Но, во-первых, в те месяцы финансовую систему штормило так, что поджимали сроки, а во-вторых им бы все равно не хватило инструментов проконтролировать следование этой дорожной карте (Бахматюк вывел средства через возврат долгов - формально придраться сложно).

Отсюда вопрос: того ли штормят правоохранители?

Неудачное время, неудачное место

Увы, у этого конфликта есть еще и политический контекст.

Случайно ли, нарочно ли, но он четко лег в ряд мерзопакостных событий, которые можно условно обозначить как "Украинское государство и мстительный Коломойский против команды Гонтаревой". Даже если просто так совпало, и НАБУ не руководствовалось никакими политическими мотивами, два и два в сумме уверенно дают четыре.

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Смотрите сами: дом Гонтаревой горит, "Квартал 95" задорно над этим шутит, в десятках судов вертятся дела, призванные оспорить национализацию ПриватБанка. Ключевые из этих дел восходят к Верховному Суду… и как раз в это время Офис президента запускает его сокращение и перетряхивание. Параллельно, Коломойскому продолжает "карта идти" буквально по всем фронтам - вплоть до назначения экс-президента МАУ Юрия Мирошникова советником транспорно-инфраструктурного комитета Верховной Рады по теме лоукостов ...

И тут такой выходит Артем Сытник: "Ребята, не поверите, случайно именно в этот момент на Писарука вышли…".

Даже если допустить, что и впрямь случайно, - ребята, действительно, не поверят.

Не поверить могут в посольствах. Не поверить могут международные инвесторы, все более утверждающиеся во мнении, что в Украине все бизнесмены равны, но один - равнее. Вот позиция Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации (а также Союза предпринимателей Украины). Там доверяют и честности, и компетентности Писарука - иначе бы он, будем честны, просто не смог бы возглавить Райффайзен Банк Аваль.

Для тех, кто не читает по-английски:

"Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Форумом ведущих международных финансовых институций и Союзом украинских предпринимателей, очень озабочены последними событиями, происходящими вокруг действующего главы правления Raiffeisen Bank Aval и бывшего замглавы НБУ Александра Писарука. Подобные дела всегда внимательно рассматриваются бизнес-сообществом при принятии инвестиционных решений. Бизнес-сообщество призывает ответственные госорганы к адекватной реакции на такие дела, принимания во внимание принципы справедливости, разницы и защиты всех граждан вне зависимости от их должностей и политических взгладов. Демонстрация таких принципов очень важна для привлечения дополнительных инвестиций и кредитования в Украину - соответственно похвальным экономическим целям правительства и заверениям президента о готовности защищать каждого инвестора в Украину".

Как видите, настолько прямо, насколько это вообще возможно с соблюдением делового этикета и без использования инвективной лексики.

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Таким образом, это дело уже ударило по Украине. А Сытнику, равно как и его коллеге из САП Назару Холодницкому (они, в свою очередь, санкционировали происходящее), теперь может прийтись отвечать на неудобные вопросы. Ладно Роман Труба и Государственное бюро расследований - эти лупят по подсвеченным Андреем Портновым целям с таким усердием, как будто завтра не наступит никогда. Но этим-то такая слава явно ни к чему.

Впрочем, подождем развития событий.