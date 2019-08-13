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13.08.2019, 14:11

Налоговая амнистия: стимулы и риски для налогоплательщиков

Елена Макеева

председатель Совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры", Geneva Group International, экс-заместитель министра финансов Украины

В рамках налоговой амнистии главный вопрос - как стимулировать нарушителей закона и не обидеть законопослушных плательщиков НДФЛ

Важно найти тонкую грань между предоставлением достаточных стимулов для нарушителей законов, и при этом предложить формат поощрения тем, кто всегда следовал букве закона

Существуют две формы прощения государством налогового долга гражданам своей страны: налоговая амнистия (tax amnesty) и программа добровольного раскрытия информации (voluntary disclosure program). Обе формы – добровольные, проводятся исключительно по желанию налогоплательщиков. 

Как правило, налоговая амнистия позволяет налогоплательщикам-правонарушителям, которые добровольно раскрывают свои ранее неуплаченные налоги, не платить как причитающиеся налоги, так и штрафы, связанные с несоблюдением налогового законодательства.

Напротив, в режиме добровольного раскрытия информации, налогоплательщики по-прежнему обязаны уплатить до сих пор неуплаченные налоги, по общей ставке. Правда, без штрафов, связанных с несоблюдением налогового законодательства. 

Несмотря на техническое различие между типичными амнистиями и добровольным раскрытием информации, последняя форма иногда также называется "амнистией", поскольку она предусматривает амнистию в отношении штрафов. Возможно, поэтому в различных интервью политики используют разные термины: "налоговая амнистия", "амнистия капитала", "добровольное раскрытие" и т.д.

Вместе с тем, до сих пор не понятно, какую именно форму прощения налогового долга собираются предложить политики и чиновники. 

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Риски налоговой амнистии

Согласно исследованию, проведенному Международным валютным фондом (МВФ), программы налоговой амнистии вряд ли принесут выгоды государству. Чаще такие затраты на проведение налоговой амнистии превышают их истинные выгоды. По утверждению МВФ, часто повторные отдельные амнистии могут привести и вовсе к снижению совокупного дохода бюджета страны, поскольку каждая последующая амнистия может негативно повлиять на общее соблюдение налогового законодательства гражданами страны. Простыми словами, существует риск того, что многие законопослушные налогоплательщики станут ждать очередной амнистии, уклоняясь от налогов. 

Именно поэтому программы добровольного раскрытия информации становятся более популярными, чем типичные амнистии. Кроме того, программы добровольного раскрытия информации предоставляют правительствам возможность получить немедленный доход в бюджет страны, поскольку налогоплательщики должны будут уплатить причитающийся налог.

Нюансы добровольного раскрытия инфрмации

На этапе планирования самой программы добровольного раскрытия информации важно определить, что будет являться тем стимулом, благодаря которому налогоплательщики таки воспользуются такой программой: снижение общей ставки налога, аннулирование штрафов, или отказ от судебных преследований? 

Судя из заявлений политиков, амнистии не будут подлежать деньги, заработанные коррупционным или каким-то криминальным путем. Это фактически означает, что каждая декларация налогоплательщика должна быть проверена на предмет наличия или отсутствия этой коррупционной (криминальной) составляющей. Причем должна быть проверена с применением непрямых методов контроля, путем сопоставления задекларированной суммы дохода в рамках программы с общим заработанным доходом налогоплательщика за определенный период. 

Как известно, применение непрямых методов контроля предусматривает отказ от банковской тайны. Это означает, что введение непрямых методов контроля, как и отказ от банковской тайны, - ключевые условия старта любой программы налоговой амнистии.

Ввиду всеобщего недоверия общества как к судебной системе, так и к налоговым органами, поверить в ближайшую перспективу налоговой амнистии крайне сложно.

По моему убеждению, настоящим стимулом для налогоплательщика будет вовсе не сниженная ставка налога, а доверие к судебной системе и налоговому ведомству. Пусть это звучит для многих скептично, но я не верю в быстрые изменения этих коррумпированных органов. 

Кроме того, политикам важно учитывать потенциальное влияние любой из форм налоговой амнистии на все население страны, на всех налогоплательщиков.

Важно найти тонкую грань между предоставлением достаточных стимулов для тех, кто нарушал законы, и при этом предложить формат поощрения тем, кто всегда следовал букве закона. Иначе как объяснить, почему законопослушные граждане всегда платили 18% НДФЛ, а нарушители в рамках налоговой амнистии заплатят всего 5% или 7%?

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Теги: налоговая амнистия, амнистия капитала, добровольное раскрытие
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