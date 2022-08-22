Налоговая реформа Офиса президента "10-10-10" – это фактически концепция нового офшора

Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы. Если коротко, модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

Далее – итог этой инициативы и детали.

Главный итог

Это не просчитанная ультралиберальная фискальная реформа мирного времени, причем реформа из далекого прошлого, поскольку противоречит глобальному движению борьбы с офшорами и налоговой оптимизацией.

Фактически – это концепция нового офшора, отвечающая лишь краткосрочным интересам отдельных отраслей среднего и крупного "нового" бизнеса. Краткосрочным, потому что полностью игнорирует риски недофинансирования военных расходов.

Активы ничего не стоят, если их не защитит армия. Активы не стоят ничего, если нет качественного человеческого капитала – образованного и здорового. Активы не стоят ничего, если мы готовы "выбросить на мороз" самых незащищенных граждан, выживание которых дословно зависит от государства, от всех нас.

И, наконец, исследования мирного времени показывали, что ключевым препятствием бизнес видит вовсе не уровень налогов (который в Украине средний), а отсутствие гарантий прав собственности и реформированных судов.

Недостатки "реформы"

1. Моделирование, на которое опирается концепция ОП, существенно занижает прогноз налоговых поступлений в государственный бюджет при налогообложении. По сравнению с моделированием фискального разрыва Центра экономической стратегии, годовые поступления занижены на 112 млрд грн. Только в июле 2022-го фактические налоговые поступления оказались выше на 32 млрд грн.

Заниженные фактические поступления соответственно занижают оценку дополнительного фискального разрыва при понижении налогов.

2. Прямые потери бюджета от снижения налогов и ЕСВ самими авторами концепции оцениваются в 622 млрд грн.

350 млрд грн, по утверждению авторов, компенсируется соответствующим уменьшением расходов государства на ЕСВ и НДФЛ (которые сейчас значительно выросли из-за увеличения численности ВСУ).

Если принять этот расчет, остается около 270 млрд грн дополнительного дефицита, это почти 23 млрд грн ежемесячно, которые нужно где-то дополнительно найти Министерству финансов Украины.

Наибольшие предлагаемые компенсаторы деструктивны для экономики или выглядят недостаточно проработанными и малореалистичными в соответствии с ожидаемыми поступлениями:

- отмена возмещения НДС для экспортеров сырья – будет выталкивать эти рынки в тень и уменьшать закупочные цены экспортеров (например, агротрейдеры, которым сейчас задерживают возмещение НДС, уже склонны покупать зерно у производителей за "черные" наличные, чтобы избежать уплаты НДС);

- дополнительная рента с природного газа и "других источников" – рента на добычу газа привязана к средней таможенной стоимости импортируемого газа и по нынешним ценам уже и так существенно превышает выручку от продажи добытого в Украине газа. Учитывая, что рента на железную руду уже повышалась с начала 2022 года, и тяжелое состояние рудной и металлургической промышленности, пространства для увеличения поступлений еще на 50% не видно;

- дополнительные акцизы по алкоголю и сигаретам широко коммуницируются как компенсатор, но даже авторы ожидают собрать с него всего несколько миллиардов гривень, несущественную сумму;

- точно так же многие авторы реформы пишут об экологических налогах, но отсутствуют какие-либо детали относительно базы и подхода к начислению этих налогов. Учитывая, что крупнейшие активы-загрязнители сейчас разрушены или находятся на временно оккупированной территории, перспективы собирать даже озвученные 1 млрд грн в месяц выглядят очень сомнительно.

3. Авторы также уходят от объяснений, как предполагается компенсировать значительный дополнительный дефицит местных бюджетов, вызванный уменьшением НДФЛ и налога на прибыль. Это "подвешивает" самую успешную украинскую реформу – децентрализацию, подтачивает устойчивость и способность местных общин.

4. Предположение о проценте детенизации из-за снижения ставок налогов, авторы "реформы" основывают на прямой экстраполяции результатов опроса предпринимателей. В то время как качественное моделирование влияния изменения ставки даже одного налога на налоговые поступления является сложным и в условиях рыночной экономики мирного времени, при прочих равных условиях, без внешних шоков.

5. Полагаться на то, что доноры и международные финансовые организации закроют дополнительный фискальный разрыв, безответственно – даже на сегодняшний день доноры не покрывают всего дефицита бюджета, который заставляет Национальный банк Украины прибегать к эмиссии. Вероятность того, что доноры захотят дополнительно финансировать новый украинский офшор за счет собственных налогоплательщиков – идет к нулю.

6. Также авторы концепции не адресуют параллельное существование двух систем косвенных налогов – НДС и "широкую" упрощенку – упоминают лишь об отмене 4-й группы для крупных аграриев.

7. Предлагаемая ставка НДС ниже минимальной стандартной ставки в 15%, установленной Евродирективой 112, и противоречит обязательствам по гармонизации с законодательством ЕС, которые взяла на себя Украина в рамках евроинтеграции. Также предлагаемая ставка налога на прибыль ниже минимальной ставки для мультинациональных корпораций, предусмотренной вторым блоком плана OECD/G20 BEPS (предотвращение размывания базы налогообложения и перенесения доходов в низконалоговые юрисдикции).

К этому плану присоединилось уже более 140 стран, в том числе Украина. В рамках BEPS ставка ниже 15% позволит просто забирать разницу в виде налога на прибыль юрисдикциям материнских компаний – нам предлагают отдать налоги крупнейшего мультинационального бизнеса швейцарцам, американцам и европейцам.

В конце концов можно еще долго продолжать анализировать эту инициативу налоговой реформы ОП, но этого должно быть достаточно.

Сомневаюсь, что в Минфине или в Налоговом комитете Верховной Рады могут вообще серьезно воспринять такие предложения. Жаль только времени, которое специалисты потратят, чтобы отбиться от этого.

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