НБУ откорректировал курс гривни к доллару США до 36,57 грн/$. Хорошо это или плохо

21 июля Национальный банк Украины опустил курс гривни к доллару США, и довольно существенно – на 25% – до 36,5686 грн/доллар США. Такой шаг был неизбежен, поскольку режим множественных курсов сам по себе является причиной оттока валюты из системы.

Если кто-то может купить доллар США по 29,25 грн, а продать по 36-37 грн, этот кто-то непременно это будет делать. Доходность от такой операции настолько велика, что покрывает все риски.

Иными словами, существование столь высокой маржи само по себе начинает изымать из валютных резервов все больше и больше валюты. Кроме того, каждый экспортер постоянно задает себе вопрос: зачем мне заводить валюту и продавать сейчас по 29,25 грн/доллар США, если могу это сделать чуть позже по 36-37 грн за доллар? Как следствие, приток валюты становится меньше, чем он мог бы быть, потому что экспортеры начинают занимать выжидательную позицию.

Корректировка курса, конечно, добавит немного жара к инфляционным процессам, потому что если раньше тот же бензин импортировали по цене доллара 29,25, теперь это будет 36,6, и это напрямую повлияет на стоимость горючего и, как следствие, на стоимость всех товаров.

Но есть и позитивная сторона этого процесса: дополнительные доходы бюджета. При официальном курсе 36,6 грн/доллар США доходы от налогов на импорт автоматически вырастут на 25%. За нас с вами счет? Да. Но на сегодняшний день альтернативой этому является масштабная эмиссия гривни, которая рано или поздно повлечет за собой новые и новые волны валютных шоков. Корректировка курса должна ослабить потребность в дополнительной эмиссии. И надеюсь, это действительно произойдет.

Для обычного гражданина, интересовавшегося приобретением валюты, ситуация с валютой почти не изменится. Скорее всего, будет определенная турбулентность с попыткой воспользоваться испугом сограждан, и людям будут предлагать доллар, например, по 40 или что-то в этом роде. Но потом ситуация стабилизируется.

Более того, если удастся нарастить вывоз зерна на экспорт, не исключаю даже определенное укрепление валюты.

Дополнительно, сейчас весь мир занимается вопросами глобальной инфляции. Мировые лидеры работают над тем, чтобы цена энергоносителей пошла вниз. Наступит момент, когда цивилизованный мир наконец-то перестроит свои цепочки поставок и шок от исключения России из этих же цепочек пройдет.

Центробанки мира еще больше зажмут монетарную политику, и цены на ключевые товары начнут обратное движение. Поэтому даже не уверен, что нужно запасаться горючим, потому что из ситуации 2 доллара США за 1 л мы рано или поздно вернемся к традиционной 1 доллар за литр.

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