Не ожидали, а инфляция уже 7,5%. На горизонте 10%. Но это не самое страшное для экономики

Ускорение инфляции – одна из ключевых тенденций последних месяцев в украинской экономике (и не только в украинской).

В 2020 году по ряду причин, включая коронакризис, среднегодовой рост потребительских цен составил всего 2,7%, что существенно ниже целевого диапазона Национального банка Украины в 4-6%. Весьма непривычное состояние для Украины, привыкшей к гораздо более высоким инфляционным показателям. В связи с такой тенденцией, некоторые экономисты даже стали рассуждать о возможном пересмотре целевого инфляционного диапазона в сторону снижения.

Но эйфория от низкой инфляции оказалась преждевременной.

Уже в конце 2020 года, рост цен начал активно набирать обороты, и в начале 2021-го, потребительская инфляция уверенно пробила целевой диапазон насквозь, достигнув 7,5% уже в феврале.

Есть все основания ожидать, что ускорение инфляции будет продолжаться еще по меньшей мере шесть месяцев.

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Причины

Украина остается открытой экономикой, что означает существенную подверженность влиянию процессов, происходящих в мире. При этом главная сущность открытости украинской экономики заключается в значительной роли сырьевых товаров (commodities) как в экспорте, так и в импорте.

По данному каналу осуществляется импорт инфляции – как напрямую (через подорожание соответствующих или прямо связанных товаров для конечного потребителя), так и косвенно (через увеличение себестоимости производства или же через многоуровневую трансляцию роста внешней выручки бизнеса в дополнительный внутренний спрос). Не удивительно, что циклы мировых цен на сырьевые товары достаточно сильно коррелируют с динамикой инфляции в Украине.

Начало 2020 года было ознаменовано резким снижением мировых цен на commodities ввиду опасений относительно состояния мирового спроса. Многие опасения оказались преувеличенными, и уже во втором полугодии цены пошли в заметный рост.

Собственно, эта, стремительно воздвигнутая посреди международного карантина конструкция, и перенеслась в украинскую потребительскую инфляцию. И даже неискушенного взгляда на текущую конъюнктуру внешних рынков достаточно, чтобы осознать, что этот перенос еще не завершился.

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Несмотря на тот факт, что коронакризис еще не остался в прошлом, важно отметить системную тенденцию восстановления доходов населения и потребительского спроса, которая стимулирует сразу и инфляцию предложения, и инфляцию спроса.

Одна из ключевых причин того, что катастрофические прогнозы падения экономики Украины в 2020 году на 7-10% не оправдались, заключается в довольно оперативном восстановлении доходов населения и потребительского спроса после вынужденной паузы во втором квартале 2020 года.

Уже в сентябре 2020 года, годовой рост средней зарплаты (который экономисты часто называют "инфляцией зарплат") восстановился до двухзначных темпов. Дополнительный импульс инфляции зарплат задало и форсирование роста минимальной зарплаты: если до осени 2020 года годовой темп роста "трудового минимума" составлял 13%, то сегодня он удвоен до 27%.

Очевидно, что в каждых товаре или услуге для конечного потребителя есть частица инфляции зарплат, поэтому влияние данного фактора на общую инфляцию весьма материальное.

Как видно из графика ниже, инфляция зарплат и потребительская инфляция в целом синхронны по отношению друг к другу.

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На это можно возразить, что классическая инфляционная модель должна учитывать еще и динамику безработицы. Но многие пессимистические прогнозы относительно числа безработных в 2020 году так и не оправдались.

К тому же, модель "инфляция – безработица" в украинском применении требует поправки на существенную часть рабочей силы, устроенной за рубежом, которая, во-первых, может неправдиво числиться безработной, а во-вторых, является перманентным источником импорта инфляции зарплат – местным работодателям все больше приходится конкурировать с уровнем оплаты труда за рубежом, который исходно выше. Отсюда и опровержение некоторых догматических конструкций фактическими тенденциями.

Последствия

Есть все основания полагать, что разгон инфляции еще далек от завершения.

Базовый прогноз аналитиков Альфа-Банка предполагает, что показатель потребительской инфляции прибавит еще 2 процентных пункта и в конце третьего квартала приблизится к отметке 9,5%. При этом проинфляционные риски прогноза однозначно преобладают над дезинфляционными, и временный выход за отметку 10% исключать нельзя.

"Аннушка уже разлила инфляционное масло", и быстро собрать его обратно вряд ли выйдет. Пожалуй, единственным осязаемым и мощным дезинфляционным риском является возможность введения нового системного локдауна, причем даже не в украинском, а в мировом масштабе.

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Несмотря на то, что в последнее время многие были склонны считать низкую инфляцию в Украине некой новой данностью, это не так. Например, средняя потребительская инфляция в Украине в 2017-2020 годах составляла 9%, даже с учетом сверхнизкой инфляции середины 2020 года.

Учитывая текущую динамику зарплат и исторический опыт Украины, рост реальных располагаемых доходов украинских потребителей вполне возможен и при умеренно высокой инфляции.

Инфляцию в пределах 10% не стоит рассматривать как однозначный фактор подавления экономического роста, особенно на фоне куда более значимых негативных факторов – слабой инвестиционной активности, правовых аспектов, постоянной "подвешенности" вектора реформ и неблагоприятных демографических тенденций.

Логика монетарной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, подсказывает, что нам стоит готовиться к росту процентных ставок. Реальная учетная ставка остается существенно ниже нейтральной, что формирует отнюдь не символический потенциал для повышения. Последние комментарии НБУ вполне внятно указывают на готовность к "решительному" повышению учетной ставки для купирования инфляции, и скорее всего, уровнем 7% годовых эта решительность не ограничится. Безусловно, рыночные ставки реагируют на пересмотр учетной ставки с некоторым лагом, но во втором полугодии процентные ставки наверняка будут заметно выше нынешних.

Как это ни странно, ускорение инфляции может даже простимулировать внутренний спрос.

Особенностью 2020 года был рост денежных накоплений в условиях неопределенности и низкой инфляции. За год остатки на гривневых банковских счетах домохозяйств увеличились на 82 млрд грн (+26%), причем львиная доля этого прироста пришлась на текущие счета. Вполне вероятно, что значительная часть прироста наличной гривни в обороте (увеличение на 132 млрд грн за 2020 год) также представляет собой рост сбережений.

При росте инфляционных ожиданий, которые являются производной от фактической инфляции, может возникнуть импульс к расходованию этих средств во избежание угрозы их обесценивания. Впрочем, данный эффект весьма неоднозначен и может быть нивелирован другими факторами.

Нельзя не отметить и традиционные фискальные эффекты повышенной инфляции.

В целом, увеличение инфляции позволяет балансировать государственные финансы (доходы возрастают моментально, а расходы – в большинстве случаев только после принятия соответствующих решений) и облегчать бремя государственного долга, что весьма актуально для Украины после 2020 года.

В случае, если фискальная политика не отреагирует на инфляцию ответным раскачиванием инфляционного маховика, сегодняшняя повышенная инфляция поможет ускорить восстановление первичного фискального профицита (при соблюдении ряда других важных "если").

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