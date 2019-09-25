Номинальный ВВП Украины растет. Почему и что это значит?

В ІІ кварталі 2019 року номінальний ВВП України показав близько 15% зростання, порівняно з І кварталом 2019 року. Цифра, яка на перший погляд може здаватись досить значною. Ми спробували розібратися, за рахунок чого відбувається це зростання, наскільки це свідчить про розвиток економіки, та на які ще показники слід звернути увагу, аби зрозуміти повну картину.

Які галузі були основними драйверами зростання?

По-перше, найбільший приріст порівняно з І кварталом показали сільське господарство (55,7%), водопостачання; каналізація, поводження з відходами (36,5%) та будівництво (34,3%).

Топ-5 галузей з найбільшими темпами зростання у ІІ кварталі 2019 року, % до І кварталу 2019 року

Джерело: Держстат

Очевидно, що зростання цих галузей пов’язане із сезонним фактором: діяльність і в сільському господарстві, і будівництві активізується з приходом весни.

Водопостачання ж включає в себе роботу зрошувальних систем, тобто його зростання також частково можна пояснити зростанням у аграрній галузі.

Топ-5 галузей за часткою у зростанні номінального ВВП у ІІ кварталі 2019 року, % до загального приросту ВВП

Джерело: Держстат

По-друге, якщо спробувати прослідкувати, яка частка вкладу кожної галузі в безпосередній приріст ВВП за період, що розглядається, то тут лідером буде переробна промисловість з 19,2%, на другому місці знаходиться оптова та роздрібна торгівля (16,1%), а на третьому – сільське господарство (11,4%).

Хоча сільське господарство й демонструє найбільший приріст через сезонний фактор, його частка в структурі ВВП України менша, ніж у промисловості, а тому і його частка в загальному прирості є відносно нижчою.

Зростання у переробній промисловості пов’язане з багатьма факторами: з ростом металургії внаслідок закінчення ремонтів та встановлення нового обладнання, уповільненням падіння в хімічній промисловості через збільшений попит з боку сільгоспвиробників на добрива (тут знову зіграв фактор сезонності), зростанню харчової промисловості тощо.

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Зростання ж оптової та роздрібної торгівлі пов’язане зі стійким ростом доходів населення, а також з високими споживчими настроями домогосподарств (як передає НБУ, посилаючись на дані Info Sapiens, споживчі настрої у травні сягнули максимуму за останні п'ять з половиною років). Загалом споживчі витрати домогосподарств виросли на 6,8% у порівнянні з І кварталом 2019 року.

Загалом, драйверами зростання ВВП в Україні є не лише споживчі настрої домогосподарств, а й очікування підприємств. За даними НБУ, Індекс ділових очікувань підприємств у ІІ кварталі становив 117,8%. Оптимістичні настрої стимулюють підприємства інвестувати у виробничі потужності: валове нагромадження основного капіталу у ІІ кварталі 2019 році виросло на 22,7%.

15% приросту – це перемога?

Попри те, що 15% можуть на перший погляд здаватися досить серйозним показником, впадати в крайній оптимізм з цього приводу не варто.

По-перше, ці 15% включають в себе інфляцію, тобто збільшення вартості усіх товарів та послуг у часі. По-друге, порівняння приросту ВВП у сусідніх кварталах не зовсім коректне. Як вже було неодноразово згадано, таке зростання багато в чому залежить від сезонних факторів, які загалом притаманні українській економіці. Наприклад, якщо відкрити сайт Державної служби статистики та знайти дані приросту номінального ВВП у ІІ кварталі 2018 року, порівняно з І кварталом того ж року, можна наткнутися на майже такі самі 15%.

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Якщо ж подивитися на реальний ріст ВВП України з урахуванням сезонного фактору у ІІ кварталі 2019 року, порівняно з І кварталом, він становить досить скромні 1,6%.

Набагато цікавіше поглянути на зростання реального ВВП (тобто розрахованого у сталих цінах) у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року, де Україна показала зростання на 4,6%, а це один із найвищих показників за останні роки. У цьому випадку свою роль зіграли вже згадане зростання у промисловості, роздрібній торгівлі, а також у сільському господарстві, через швидший старт збиральної кампанії та вищу урожайність.

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Текст написано у співавторстві з Вадимом Федчишиним, економічним аналітиком EasyBusiness