О премьере Шмыгале и пенсиях: как украинцы стали жертвами информационной кампании

На Економічній правді вийшла новина з маніпулятивно-хайповим заголовком. "Шмигаль заявив ... через 15 років Україна не зможе платити пенсії.". І понеслась. Люди, які вважають себе взірцем критичного мислення, почали перепощувати статтю і робити праведні коментарі про погану державу, злого прем’єра Дениса Шмигаля, який бажає перестати платити пенсії, чи про низький рівень його комунікацій.

А насправді, все навпаки. Низький рівень комунікаційних навичок та інформаційної гігієни саме в тих, хто бездумно, без критичної оцінки, без перегляду оригіналу, і навіть без прочитання статті, повірили маніпулятивному заголовку.

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Тепер – що не так зі статтею.

Заголовок та посилання не відповідають базовим стандартам журналістики, поваги до правди, та поваги до читача.

По-перше, Шмигаль нічого не заявляв, не робив ніякої заяви. І точно не про те, що Україна не зможе (в сенсі не буде) платити пенсії.

По-друге не надано чіткого посилання на оригінал – лекцію Шмигаля у Львівській політехніці. В статті є посилання на відео всієї лекції. Але запис триває 46 хвилин. І людина має подивитися всі 46 хв, щоб перевірити, чи правду написало українське видання, який був контекст, і що було не написано в новині.

Я передивився. Що насправді сказав Шмигаль?

Він розповів студентам про демографічну проблему в Європі та Україні. Порівняв нас з Європою. Навів цифри – для демографічного відтворення потрібно, щоб 100 сімей народжували 215 дітей. А в Європі і у нас ця цифра складає близько 147-ми. Тому ми старішаємо.

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Потім Шмигаль розповів про ситуацію з демографією в різні періоди історії України. І, як приклад, зазначив – якщо нічого не змінювати, в майбутньому, через демографічні проблеми, не буде можливості платити ті самі пенсії, що й зараз.

Так, прем’єр сказав фразу "Україна не зможе платити пенсії через 15 років". Але з контексту чітко зрозуміло, що "в тому самому розмірі".

Більше того, одразу після цього він сказав, що одне рішення – це підняти податки. А інше – перейти на персональну накопичувальну систему.

Тобто, прем’єр-міністр окреслив важливу проблему, яка пов’язана з фундаментальними демографічними факторами. Описав стандартне рішення – податки, але пояснив, що воно незадовільне. І запропонував альтернативу – реформу пенсійної системи. Ось це відбулось насправді.

Тому Шмигаль молодець, а Економічна правда та коментатори в цьому випадку – какашки.

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