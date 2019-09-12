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12.09.2019, 14:38

Обыски в ПриватБанке: успех реформы полиции или рука Коломойского

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Полиция проводит обыски в Привате, фактически выступая на стороне его экс-собственника. Деятельность олигарха в уже госбанке стоила всем нам $5,5 млрд

Районная полиция пришла с обысками в ПриватБанк по поводу взаимоотношений банка с международной рекрутинговой компанией, которая должна была отбирать наблюдательный совет государственного банка.

Вот это явный успех реформы полиции. Они точно поймали всех карманников и теперь занимаются делами государственного масштаба. Ну или какой-то милиционер из отделения подавался в наблюдательный совет, но не смог пройти и обиделся? Трудно придумать другую причину, ведь правда. Злые языки, конечно, связывают это с Игорем Коломойским и его дружеской встречей в офисе президента, но разве можно верить злым языкам.

Одновременно с этим событием в парламентском комитете решили, что от парламента в конкурсной комиссии по отбору членов наблюдательных советов государственных банков будет Александр Дубинский. Т. е. в процессе отбора людей, главный принцип которого будет чистая репутация, будет участвовать человек, совсем без репутации? Ну а что, кому как не ему знать, кто подходит, а кто нет. Кому как не человеку, которого злые языки называют говорящей частью тела Коломойского. Причем, не лучшей его частью тела.

В общем, итог дня. Для отбора независимых членов наблюдательных советов государственных банков лучше подходит человек Коломойского, чем международные рекрутеры. Это можно считать новым принципом, наверное. Реформа корпоративно управления в таком случае удастся также, как и реформа полиции.

Может, конечно, совпадение. И, может, сейчас всем все объяснят. И почему депутаты от "Слуги Народа" решили, что нет лучшего кандидата, чем Дубинский. И почему полиция кошмарит государственный банк, фактически выступая тут на стороне олигарха, чья деятельность в этом банке стоила всем налогоплательщикам $5,5 млрд.

Может ведь это быть простым совпадением, правда? Может ведь мы что-то не понимаем?

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Теги: ПриватБанк, Коломойский, дело приватбанка, набсовет приватбанка
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