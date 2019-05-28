Отказ от МВФ может стать катастрофой для Украины. Почему

В сериале "Слуга народа" президент Голобородько отказывается от работы с МВФ, узнав о "кабальных" условиях кредитов. Олигарх Коломойский, личный юрист которого теперь возглавляет администрацию Зеленского, воспринимает Фонд, как соучастника "преступной" национализации ПриватБанка.

Однако в реальности именно международные финансовые организаций протянули руку помощи нашей стране в момент глубокого макроэкономического кризиса, предоставив не только финансирование, но и поддержку в проведении критических, хоть и болезненных реформ (очищение банковского сектора от недобросовестных практик в их числе). Несмотря на то, что определенная стабилизация ситуации в экономике уже достигнута, прекращение сотрудничества на текущем этапе может оказаться губительным.

Основная причина – проблемы с обслуживанием существующих обязательств.

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К концу 2021 года Кабинету Министров и Национальному банку Украины предстоит потратить на амортизацию внешних заимствований более $18 млрд, включая проценты, из которых порядка $3,5 млрд приходится на вторую половину 2019 года.

К этой сумме необходимо прибавить ещё примерно $2,5 млрд выплат по облигациям госпредприятий (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укразлизныця) и возможные расходы на перекрытие проблем с рефинансированием валютных ОВГЗ (предстоит погасить более $2,5 млрд только до конца года.

Хотя международные резервы НБУ ($20,5 млрд на начало мая) позволяют осуществить данные платежи, отток средств в таких масштабах снова рискует оставить национальную валюту практически без обеспечения. Как результат – еще один виток неконтролируемой девальвации и последующей галопирующей инфляции.

Но, ведь, не МВФ-ом единым, возразил бы Голобородько.

Действительно, Украина может попытаться занять деньги на финансовых рынках даже отказавшись от программы.

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Однако цена привлечения этих средств окажется очень высокой, а объемы ограниченными, поскольку кредиторы бояться одалживать средства заемщикам, которые могут им их никогда не вернуть.

Ведь именно экономический рост, который будет и дальше стагнировать без завершения необходимых реформ (чего от нас и требует МВФ), обеспечивает платежеспособность страны. Такой же логики будут придерживаться и другие инвесторы, которые сейчас, хоть и малыми темпами, но вкладывают свой капитал в развитие украинского бизнеса.

В конце концов, нельзя не вспомнить о том, что кредиты международных доноров всегда дешевле, чем от частных фондов, ведь основная цель последних – заработать прибыль.

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Так что лучший совет для команды Зеленского – следовать своим предвыборным заявлениям и ставить интересы страны выше частных.

Новой власти необходимо формировать политику с учетом рекомендаций МВФ и целью продолжать сотрудничество, которое необходимо нам как лечение от болезни, которой мы уже очень много лет болеем.