Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан, который осуществлял юридическое сопровождение президентской кампании шоумена Владимира Зеленского, ведет дела, связанные с ПриватБанком. Об этом адвокат рассказал в интервью НВ и Украинской правде.

"Да. Я веду дела, связанные с ПриватБанком", - отметил он. При этом Богдан утверждает, что в этом нет никакого конфликта интересов.

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"То, на что вы намекаете, я слышу много раз от всех - а что, если я сейчас пойду куда-то на государственную службу? Я этот механизм уже проходил и это прописано в законодательстве. С момента, когда я иду куда-то на работу, моя адвокатская лицензия приостанавливается. Как только я увольняюсь, она возобновляет действие по моему заявлению", - заявил он.

Богдан отметил, что не знает экономических нюансов дела ПриватБанка, "я - не финансист, не банковский деятель и не могу оценить этого массива информации с точки зрения экономики". Но он добавил, что "с точки зрения юриспруденции схема национализации ПриватБанка была совершена с большими нарушениями закона" и "точно не имеет ничего общего с законодательством Украины".

"С точки зрения юриспруденции, да, это была незаконная процедура. С точки зрения морали и финансов, я не могу дать этому оценку", - сказал юрист.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. 19 апреля Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и ПриватБанку. НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Богдан является юристом Коломойского и работает в штабе Зеленского. По словам адвоката, у него подписан договор с партией Слуга народа.