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26.04.2019, 12:33

Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку

Адвокат Коломойского и Зеленского ведет дела по ПриватБанку

Адвокат Андрей Богдан подтвердил, что ведет дела по ПриватБанку

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан, который осуществлял юридическое сопровождение президентской кампании шоумена Владимира Зеленского, ведет дела, связанные с ПриватБанком. Об этом адвокат рассказал в интервью НВ и Украинской правде.

"Да. Я веду дела, связанные с ПриватБанком", - отметил он. При этом Богдан утверждает, что в этом нет никакого конфликта интересов.

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"То, на что вы намекаете, я слышу много раз от всех - а что, если я сейчас пойду куда-то на государственную службу? Я этот механизм уже проходил и это прописано в законодательстве. С момента, когда я иду куда-то на работу, моя адвокатская лицензия приостанавливается. Как только я увольняюсь, она возобновляет действие по моему заявлению", - заявил он.

Богдан отметил, что не знает экономических нюансов дела ПриватБанка, "я - не финансист, не банковский деятель и не могу оценить этого массива информации с точки зрения экономики". Но он добавил, что "с точки зрения юриспруденции схема национализации ПриватБанка была совершена с большими нарушениями закона" и "точно не имеет ничего общего с законодательством Украины".

"С точки зрения юриспруденции, да, это была незаконная процедура. С точки зрения морали и финансов, я не могу дать этому оценку", - сказал юрист.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. 19 апреля Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и ПриватБанкуНБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Богдан является юристом Коломойского и работает в штабе Зеленского. По словам адвоката, у него подписан договор с партией Слуга народа.

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Теги: Владимир Зеленский, национализация Приватбанка, игорь коломойский, Богдан Андрей
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