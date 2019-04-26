Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 10:26

Коломойский подал 5 новых исков к НБУ и ПриватБанку - НВ Бизнес

Коломойский подал 5 новых исков к НБУ и ПриватБанку - НВ Бизнес

В исках оспариваются пять кредитных договоров и личное поручительство бывшего акционера по ним

19 апреля Игорь Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и ПриватБанку. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на источников в юридических кругах.

В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним. По данным издания, первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.

Реклама

Юристы объясняют такой ход со стороны экс-собственника ПриватБанка, желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято поздно вечером 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд. И самое главное - о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева, объявленного в субботу (20 апреля - ред.) в половине десятого вечера, и каким был расторгнут договоры личного поручительства Игоря Коломойского, в апелляционном порядке,  - объяснили смысл новой судебной атаки в юридической компании Asters.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. В свою очередь районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: игорь коломойский, ПриватБанк, национализация Приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 