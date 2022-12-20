Пенсионный "долгострой": без системы пенсионных накоплений не будет достойной старости

Борьба за права человека. И независимость

Во время публичных консультаций по пенсионным накоплениям в Украине, организованным Комитетом по социальной политике и защите прав ветеранов Верховной Рады Украины, я вспоминала выступление председателя Центра гражданских свобод Александры Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира-2022 и почти каждое предложение примеряла на выбор, который будут делать народные депутаты по этому вопросу.

Ведь, надеюсь, в ближайшее время они будут голосовать за законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" и наконец завершат настоящую пенсионную реформу в Украине, которая остается незавершенной почти 20 лет.

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Еще в августе 2003 года юристы определили, что пенсионная система в Украине должна быть трехуровневой. Но еще второй уровень – общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение – так и не был введен.

Пенсионными реформами в течение этих лет называли параметрические (косметические) изменения, которые не меняли природу отношений между человеком, бизнесом и государством в пенсионной сфере.

Пенсионные накопления не стали обычным делом. Украина не сформировала из них мощный внутренний инвестиционный ресурс. Но, кажется, сейчас у нас есть шанс это изменить и продвинуться вперед с последнего места по уровню пенсионных накоплений по ВВП среди 88 стран (согласно исследованию ОЭСР 2021 года).

"Права человека должны быть не менее значимым фактором в принятии политических решений, как экономическая выгода или безопасность", – отметила в своей нобелевской речи Матвийчук.

Именно так. Иначе государство для человека не имеет смысла.

Для украинцев право выбора всегда было одним из ключевых, весомых, ценных. Мы доказали, что умеем делать выбор и отстаивать его. Нет "простого маленького украинца", за которого "умные" и хитроумные должны что-то "порешать". И теперь доказать, что право выбора – это непреклонная ценность украинского народа в каждом аспекте его жизни, должны народные депутаты, принимая решение, каким будет будущее системы пенсионных накоплений.

"Ценности – это то, что определяет наше поведение не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело. Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора", – еще один острый тезис Матвийчук.

И здесь согласна. Иначе – за что мы боремся? Сейчас, особенно во время острой фазы войны с Россией, существует большой соблазн централизовать большинство процессов. Закрепить принятие решений в одном месте, на уровне государства.

Для отдельных вопросов это необходимость, в первую очередь, для безопасности. Для некоторых – целесообразность, в частности, учитывая ограниченные ресурсы и потребности быстрого реагирования в рамках страны в целом. Но для ряда вопросов – ловушка, ложный и опасный путь. Путь к диктатуре типа той, которую построило государство-агрессор.

Например, существует соблазн (а на самом деле риск) лишить людей, которые уже сейчас сознательно накапливают на свою старость, права выбора. Сейчас законопроект №2683-д лишает каждого из нас в течение первых двух лет с начала взносов свободно выбирать фонд для накоплений. Зато всех заставляет накапливать в одном государственном фонде. При этом, по информации Министерства социальной политики, в Украине около 9% застрахованных получают накопления в негосударственных пенсионных фондах.

Непонятно, почему меня ограничивают в праве выбора, если я сознательно его осуществляю, у меня есть опыт добровольных накоплений или считаю, что эффективность частных компаний выше, чем эффективность государственных.

Кстати, показательным по централизации является поведение государства-агрессора. До 2014 года в России записывали в централизованный пенсионный фонд людей "по умолчанию", но разрешали переводить свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. Но после начала войны в Украине, на которую были нужны средства, с 2014 года "присвоила" себе пенсионные накопления граждан. Все обязательные накопительные взносы теперь идут только в централизованный фонд и больше не формируют накопительную пенсию работающих граждан, а направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

Мы должны опираться на собственные ценности. Даже тогда, когда тяжело. Особенно тогда, когда тяжело.

"Политики имеют соблазн избегать поиска сложных стратегий, требующих длительного времени. Они часто ведут себя так, будто глобальные вызовы сами когда-то исчезнут. Но правда в том, что они только обостряются", – отмечает Матвийчук.

Именно так. Сложные решения нужно учиться воплощать. Обеспечить право пожилого человека на достойную жизнь – не просто. Но именно для этого мы объединяемся в государство и делегируем власти функцию заботиться о тех, кто не может себя обеспечить сам. Это – наше поручение власти. Часть публичного контракта.

Демографические и экономические вызовы, по которым солидарная пенсия уже никогда не обеспечит достойный уровень жизни в пожилом возрасте, лишь обостряются. Уже сейчас количество работающих и за кого платится социальный взнос сравнялось с количеством пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 октября 2022-го пенсию получали 10,7 млн пенсионеров. При этом застрахованных лиц, то есть людей, за которых уплачивается ЕСВ, столько же – 10,7 млн. И всего 8,5 млн из них – наемные работники. Все остальные – физические лица-предприниматели, уплачивающие ЕСВ в минимальном размере, и лица, за которых ЕСВ оплачивает государство, то есть мы с вами.

Активные боевые действия в Украине ускоряют и углубляют эти вызовы. Вдобавок к низкой рождаемости и старению враг убивает наших людей активного возраста. Часть украинцев, спасающихся от войны за границей, не вернутся, а это преимущественно дети и люди трудоспособного возраста. Так, согласно результатам мониторинга Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, лишь 17% украинцев, выехавших в страны Европы, старше 60 лет. Только 13% планируют возвращаться в Украину в ближайшее время, а 87% имеют те или иные сомнения относительно возвращения.

Без накоплений на пенсионное будущее и даже с лучшей политикой "возвращения" наших людей такая демографическая перспектива – это бедность и финансовая зависимость для подавляющего большинства. Нам нужна была всеобъемлющая система пенсионных накоплений еще позавчера. Но если мы не смогли ее сделать вовремя, то необходимо исправить эти ошибки по крайней мере сегодня.

"Мы должны взять ответственность, чтобы не перекладывать на плечи детей то, что должны сделать мы, их родители", – говорит Матвийчук.

Иначе мы нашим детям оставим и бремя восстановления страны, и бремя финансовой помощи нам самим в почтенном возрасте. Для восстановления страны нам потребуются долгосрочные средства. И не только завтра. Не только в следующем году. И даже не только в ближайшие несколько лет. Нам помогает весь мир. Мы очень благодарны. Сейчас такая помощь необходима. Но она не бесконечна.

Мы должны брать на себя ответственность и рассчитывать на свои силы. Никто, кроме нас, не отстроит за нас нашу страну. Как свидетельствует мировой опыт, пенсионные накопления – один из основных таких ресурсов. Поэтому мы должны создавать внутренние источники долгосрочных инвестиционных ресурсов для восстановления собственной страны. Постепенно собирая по копейке, но уже сейчас, упорно и последовательно, сделать это привычной частью реальности.

Надеюсь, народные депутаты как можно быстрее вынесут на голосование доработанный законопроект №2683, внедрят обязательные пенсионные накопления и в конце концов завершат 20-летний "долгострой" трехуровневой пенсионной системы в Украине.

А во время голосования за то, как должна работать система, вспомнят, что же общего между Нобелевской премией мира и пенсионными накоплениями: права человека, право выбора, демократию необходимо отстаивать ежедневно, в каждом вопросе.

Пришло время взять ответственность. За собственное пенсионное будущее. За будущее нашей страны.

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