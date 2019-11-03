Политики ФРС уже нет - есть популизм Трампа

Федеральная резервная система США уже третий раз подряд в этом году снизила свою основную ставку до 1,5-1,75% годовых. Это действие ФРС вряд ли можно назвать "рыночным". Глава американского регулятора Джером Пауэлл в буквальном смысле прогибается под требования президента США Дональда Трампа, который требует смягчения политики регулятора.

Стоит обратить внимание на то, как ФРС комментирует экономическую ситуацию в США на текущий момент в своем же пресс релизе: "Информация, полученная после заседания Федерального комитета по открытым рынкам в сентябре, свидетельствует о том, что рынок труда остается сильным и что экономическая активность растет умеренными темпами. В последние месяцы в среднем стабильно росло количество рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. Хотя расходы домашних хозяйств растут высокими темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт остаются слабыми. В годовом выражении, общая инфляция и инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей, опустились ниже 2 процентов".

Вкратце, по оценкам самой же ФРС ситуация в экономике США достаточно стабильна и пока нет поводов для того, чтобы регулятор начал ее стимулировать. И в дополнение к этому, стоит отметить, что пока нет никаких проблем с ростом кредитования в США. Если в апреле текущего года кредитный портфель американских банков внутри США составлял $13 341 млрд, то на 16 октября он вырос до $13 711 млрд. Рост составил 2,7% за полгода.

Так же, такой показатель, как денежный агрегат M2, с апреля по сентябрь 2019 года вырос с $14,5 трлн до 15 трлн. А такие темпы роста не нуждаются в дополнительном стимулировании со стороны ФРС. И, тем более, текущее положение в экономике не нуждается в расширении баланса ФРС, о котором регулятор заявил ранее.

И еще в дополнение к этому стоит отметить, что текущее смягчение политики ФРС происходит в условиях, когда фондовый рынок США находится на исторических пиках и фондовому рынку США помощь, как бы, тоже не нужна.

Политика ФРС в текущий момент отражает популизм президента США, а не следует экономическим канонам. И Трамп, у которого в следующем году предстоят выборы в президенты страны, видимо готов к этому популизму и более того, ему нужен этот популизм.

Летом Трамп косвенно угрожал Джерому Пауэллу увольнением и каждый раз, когда американский фондовый рынок начинал снижаться, тут же появлялись уже наболевшие "твитты" Трампа о необходимости смягчить политику ФРС.

И в принципе ничего плохого в этом для экономики США и мира в краткосрочном плане нет. В краткосрочном плане это конечно поможет экономике США, поскольку более дешевые деньги - это хорошо, но неуместно дешевые деньги могут привести к ненужному "перегреву" экономики и ее необоснованному росту.

Но Трамп хочет выиграть выборы и ему для этого нужен рост экономики почти любой ценой, в том числе - за счет будущих перспектив экономики. И он, видимо, готов надуть финансовые пузыри ради себя самого. Ведь проблема в том, что ФРС сейчас использует свои патроны в холостую и в будущем, когда эти патроны понадобятся, их уже не будет.

ФРС, как и любой регулятор, не должен толкать экономику к "перегреву", ведь в будущем это чревато большими проблемами. Но в данный момент регулятор именно это и делает.

И еще момент – для любой другой страны и любой другой валюты подобная политика, идущая вразрез с экономической теорией, привела бы к падению валюты этой страны и росту инфляции. Но доллар, все же, - мировая резервная валюта и у него, в связи с этим, есть определенный запас прочности. Однако, никто не может сказать точно, каков у доллара запас прочности, ведь того что происходит сейчас никогда не происходило ранее. Поэтому и Трамп, и ФРС все же рискуют долларом, ведь не исключено, что нынешняя политика регулятора все же приведет к падению доллара и росту инфляции выше желаемого уровня в 2% годовых.

А это, в свою очередь, в будущем чревато тем, что очередной экономический кризис будет не в виде всем известной рецессии наподобие кризиса в 2008 году, а в виде стагфляции. То есть кризиса, при котором экономический спад происходит вместе с ростом инфляции и обесценением денег.

Но это среднесрочные риски и перспективы, пока же все хорошо. У Трампа выборы и экономика США должна расти, а фондовые рынки США не должны падать.