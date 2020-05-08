Популярно о Национальном банке

Почну з алегорії...

Футбол - найпопулярніший спорт захоплює мільярди вболівальників. І кожний з них є активним критиком і експертом для своєї національної збірної: що у неї «не так» і як треба «вірно грати».. проте одні збірні завжди серед лідерів, а більшість пасе задніх, при наявності такої масштабної зацікавленості.

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Людство придумало гроші і різні фінансові інститути, і серед них найбільш вагому - банківську індустрію, якою користуються мільярди людей і природним чином вболівають, радять, критикують дії сектору в особі регулятора.



В Україні - це більш, ніж чутливо. Адже Національний банк увібрав декілька найважливіших управлінських функцій:

а) Емісійний центр, (або регулятор грошей)

b) Розразунковий центр,

с) Регулятор (Наглядач) діяльності комерційних банків,

d) Регулятор небанківських фінансових установ (страхові компанії і інші).

Така висока концентрація впливу потребує низки якостей і, перш за все, якісної експертизи по багатьох науках і практиках, технологіях і праві.

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Найбільша концентрація грошей може надійно функціонувати лише за наявності і дотримання правил (в секторі використовують термін «регламенти»).

Банківська справа була створена на потребу здійснення міжнародних розрахунків, і більшість її регламентів мають міжнародний стандарт, який формується, постійно адаптується всесвітніми комітетами, наприклад, Базельським, чи комітетом протидії відмивання грошей. Отже, або ти «в грі» по регламентах, або... ти не банк.



В Україні зразка 2020 року, на фоні багатьох випробувань, щастить мати один великий плюс і точку опори - банківський сектор. Жодна з попередніх криз 1998, 2005, 2009, 2014 років не уникала втрати ліквідності і зупинки платежів, чи мораторія на вклади, чи банківських «канікул», чи раптової девальваціі...

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Тепер в Україні зміцнені і добре капіталізовані банки, сектор отримав прозорі рівно-конкурентні правила фінансування Нацбанком і купівлі валюти, відійшли в минуле тіньові схеми і суб'єктивна залежність. Рівень довіри учасників ринку до Регулятора є безумовний.

Маємо рекордні показникі надійності банківського сектору за всю історію незалежної України: омріяна колись однознакова інфляція, ринковий курс і лібералізація обігу валют, в 5 разів зросли резерви, модернізовані розрахунки - в дії цифрові технології.

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Колись у 2017 році я був серед кандидатів на посаду голови Національного банку, і мені особливо приємно відмітити цей надзвичаний результат фахівців і керівництва на чолі з сильним, мудрим, високої порядності керівником Яковом Смолієм. Цей колектив і це керівництво заслуговує на нашу всебічну підтримку, як професійну так і моральну.

Часто їм випадало керувати у непривітливій, а іноді і агресивній атмосфері. Їм не позаздриш, але створений дух колективу, що Знає, Вміє, Досягає. І це стало можливим за наявності статусу незалежності Національного банку України.

Цінуємо це і зберігаємо цей статус.