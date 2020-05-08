Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Грузия отзывает посла из Украины из-за назначения Саакашвили
08.05.2020, 09:54

Популярно о Национальном банке

Владимир Лавренчук

банкир, экономист

Сегодня коллектив НБУ под руководством Якова Смолия заслуживает на нашу всестороннюю поддержку, как профессиональную так и моральную. Вот почему (укр)

Почну з алегорії...

Футбол - найпопулярніший спорт захоплює мільярди вболівальників. І кожний з них є активним критиком і експертом для своєї національної збірної: що у неї «не так» і як треба «вірно грати».. проте одні збірні завжди серед лідерів, а більшість пасе задніх, при наявності такої масштабної зацікавленості.

Читайте также - Печатный станок запускают 8 мая. Кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина

Людство придумало гроші і різні фінансові інститути, і серед них найбільш вагому - банківську індустрію, якою користуються мільярди людей і природним чином вболівають, радять, критикують дії сектору в особі регулятора.

В Україні - це більш, ніж чутливо. Адже Національний банк увібрав декілька найважливіших управлінських функцій:

а) Емісійний центр, (або регулятор грошей)

b) Розразунковий центр,

с) Регулятор (Наглядач) діяльності комерційних банків,

d) Регулятор небанківських фінансових установ (страхові компанії і інші).

Така висока концентрація впливу потребує низки якостей і, перш за все, якісної експертизи по багатьох науках і практиках, технологіях і праві.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Найбільша концентрація грошей може надійно функціонувати лише за наявності і дотримання правил (в секторі використовують термін «регламенти»).

Банківська справа була створена на потребу здійснення міжнародних розрахунків, і більшість її регламентів мають міжнародний стандарт, який формується, постійно адаптується всесвітніми комітетами, наприклад, Базельським, чи комітетом протидії відмивання грошей. Отже, або ти «в грі» по регламентах, або... ти не банк.

В Україні зразка 2020 року, на фоні багатьох випробувань, щастить мати один великий плюс і точку опори - банківський сектор. Жодна з попередніх криз 1998, 2005, 2009, 2014 років не уникала втрати ліквідності і зупинки платежів, чи мораторія на вклади, чи банківських «канікул», чи раптової девальваціі...

Читайте также - $8 млрд не будет. Украина и МВФ договариваются о краткосрочной программе

Тепер в Україні зміцнені і добре капіталізовані банки, сектор отримав прозорі рівно-конкурентні правила фінансування Нацбанком і купівлі валюти, відійшли в минуле тіньові схеми і суб'єктивна залежність. Рівень довіри учасників ринку до Регулятора є безумовний.

Маємо рекордні показникі надійності банківського сектору за всю історію незалежної України: омріяна колись однознакова інфляція, ринковий курс і лібералізація обігу валют, в 5 разів зросли резерви, модернізовані розрахунки - в дії цифрові технології.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Колись у 2017 році я був серед кандидатів на посаду голови Національного банку, і мені особливо приємно відмітити цей надзвичаний результат фахівців і керівництва на чолі з сильним, мудрим, високої порядності керівником Яковом Смолієм. Цей колектив і це керівництво заслуговує на нашу всебічну підтримку, як професійну так і моральну.

Часто їм випадало керувати у непривітливій, а іноді і агресивній атмосфері. Їм не позаздриш, але створений дух колективу, що Знає, Вміє, Досягає. І це стало можливим за наявності статусу незалежності Національного банку України.

Цінуємо це і зберігаємо цей статус.

Еще по теме

Читайте также

Суд обязал Жеваго вернуть НБУ 1,5 млрд грн 02.10.2019НБУ раскрыл подробности совещания с Зеленским и Гончаруком 02.10.2019
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, Владимир Лавренчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 