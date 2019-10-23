Пост-сплит: новые правила игры - новое качество финрынка

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", більш відомий як закон про спліт. Ця подія є великою віхою розвитку фінансового ринку України.

Шлях до ухвалення Закону про спліт був дуже довгим. Ще у 2015 році його було внесено до Верховної Ради як невідкладний. Але виявилося, що "невідкладний" законопроект було відкладено у довгу шухляду, і тільки через чотири роки новий склад Верховної Ради зміг завершити розпочату тоді реформу. Відтепер регулювання діяльності і банків, і небанківських фінансових установ (страхові, лізингові, фінансові компанії, кредитні спілки тощо) буде консолідовано в Національному банку Україні.

Різні фінансові ринки часто є конкурентами. Небанківські фінансові інституції видають кредити та залучають кошти населення та суб’єктів господарювання. Питання вирівнювання конкурентних умов для всіх гравців фінансового ринку є ключовим для його розвитку та інтеграції до світових фінансових ринків. Очевидно, що від гри всіх за однаковими прозорими правилами (із збереженням галузевої специфіки) виграють передусім клієнти.

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Проте між різними фінансовими установами співпраці не менше, ніж конкуренції. Між ними є перетоки коштів, а фінансові продукти банків часто супроводжуються послугами, наприклад, страхових чи лізингових компаній. Банкам важливо мати розуміння, що їхні партнери мають верифікацію від регулятора, підходи якого їм добре знайомі. Нам цікаво, щоб і інші учасники фінансового ринку були регуляторно сумісними із банками.

Тому природно, що саме Нацбанк стане регулятором для небанківських фінансових установ. Багато з небанківських фінансових установ вже мають досвід взаємодії із НБУ як регулятором, зокрема у рамках ліцензування діяльності з грошових переказів, валютообмінних операцій.

Не потрібно боятися, що ухвалення закону про спліт одразу стрімко змінить регуляторне поле для небанківських фінансових установ. Законом передбачено перехідний період до 1 липня 2020 року, упродовж яких фінансові установи зможуть обговорити із регулятором нову систему регулювання та адаптуватися до змін.

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Як і у банківській сфері, це дорога із двостороннім рухом – небанківські фінансові установи можуть так само використати цей час для надання пропозицій регулятору. Під час розбудови спеціалізованої регуляторної експертизи та інфраструктури учасники ринку мають унікальний шанс допомогти регулятору з метою урахування найкращих світових практик в сучасному українському контексті та на перспективу.

Очевидно, що ключовими вимогами до небанківських фінансових установ стануть достатній капітал, прозора структура власності та виконання вимог фінансового моніторингу. Це ті умови, в яких вже працює оновлена банківська система України. Ці вимоги спрямовані передусім на утримання фінансової стабільності, запобігання кризовим явищам та захист інтересів клієнтів. Регулятор слідкуватиме за надійністю фінансових установ, що надають послуги споживачам.

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А самі небанківські фінансові установи отримають більші можливості захисту їхніх інтересів. Наш досвід взаємодії Незалежної асоціації банків України із НБУ свідчить, що регулятор є союзником фінансової спільноти в контексті розвитку ринку та захисту інтересів його відповідальних учасників. Впевнений, що це стане очевидним і для відповідальних небанківських учасників фінансового ринку.

Отже, реформа регулювання стане win-win рішенням для всіх стейкхолдерів: від неї виграють і сумлінні учасники фінансового ринку, і споживачі, і держава загалом. Адже прозорі та рівні правила гри сприятимуть покращенню інвестиційного середовища, поширенню доступності та прийнятності фінансових послуг, що в кінцевому підсумку означатиме прискорення економічного зростання.