"Простая, понятная и ее выгодно не нарушать". Почему я за налоговую реформу "10-10-10"

"Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна." Это теория разбитых окон.

В общих чертах ее суть в следующем: не пресеченное антисоциальное поведение приводит к его тиражированию и может стать нормой. И наоборот, поощряемое, правильное поведение тоже может стать общественным стандартом.

Если в большой компании за обедом в ресторане первый заказывает вредную еду, то с высокой вероятностью вся компания будет есть картошку фри, а если первый заказывает веганский салат, то скорее всего почти все закажут здоровую пищу.

Это вступление к теме с налоговой реформой.

Справка. Офис президента Украины обсуждает Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы . Если коротко, модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

Так получилось, что текущая налоговая система в Украине – это типичное разбитое окно. Скорее всего, нет предпринимателя в стране, который так или иначе не нарушал ее. Недоплата налогов не считается в обществе чем-то недостойным, влияющим на репутацию.

Причина этого, прежде всего, в том, что ставки налогов настолько высоки, а конкурентное преимущество у тех, кто схематозит, по сравнению с теми, кто ведет бизнес честно, настолько внушительно, что честные просто не выживают и остаются только схемщики.

Выход один – существующую налоговую систему нужно менять.

Нужен новый общественный договор. Например, мы получаем от законодателей простые, понятные и адекватные правила игры, обязуемся их выполнять и создать атмосферу нетерпимости к тем, кто эти правила нарушает.

Не нужно бояться последствий изменений старой системы. Старая система как пробитый боксер – руками машет, но перспектив не имеет.

Систему налогообложения, которую инициирует группа Шурма-Кухар-Амелин-Длигач – так называемая "10-10-10" – отвечает основным требованиям, необходимым для заключения выгодного общественного договора: она простая, понятная и ее выгодно не нарушать.

Мы сейчас находимся на такой стадии, когда в экономике уже сложно что-то сильно ухудшить – может быть только лучше или также.

Уверен, от внедрения реформы "10-10-10" точно не станет хуже.

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