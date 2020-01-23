Рекордное размещение евробондов. Для чего Украине новый кредит

Вчора український інформаційний простір сколихнула важлива новина: Україна розмістила десятирічні євробонди на 1,25 млрд євро з рекордною в історії країни ставкою 4,375% річних. Це найдешевший борг в історії України.

Чому така ставка?

Такий ринок. Ринок визначається попитом на активи серед іноземних фондів. У свою чергу, попит фондів залежить від того, чи є в них гроші для України (кількість грошей, що вони готові інвестувати в Україну збільшилася) та від ризиковості інвестицій в Україну.

Ризиковість зменшилася, так як в України сьогодні вищий кредитний рейтинг, ніж був рік тому, економіка зростає швидше, а боргове навантаження - державний борг до ВВП – знизився.

Також знизилися політичні ризики, які були дуже високими наприкінці 2018 року. Тоді усі боялися приходу до влади Юлії Тимошенко, яка мала найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів у президенти.

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Те, за якою ставкою може розмістити уряд свої облігації, можна оцінити, виходячи із ринкових котирувань існуючих облігацій, - звісно, якщо вони є на ринку.

Тож, якщо у жовтні 2017 року Україна могла розраховувати лише на ставку 9,75% за десятирічні облігації (в доларі США), то в середині 2019 року вона могла такі облігації вже розмісити за ставкою 7,65%. Якби вона їх розміщала учора, це могло би вже бути 5,9%.

При цьому, ставки в євро у світі нижчі, ніж ставки у доларах (десь на 1,3 – 2,0 відсоткові пункти, в залежності від ризиковості емітента).

Україні вдалося розмісити семирічні єврооблігації в євро у середині минулого року під 6,75% річних, або на 1,3 пп нижче ринкової ставки за доларові семирічні облігації. Учора вдалося розміститися під 4,375%, або на 1,5 пп нижче ринкової ставки доларових облігацій.

Для чого ці залучення?

У бюджеті України на 2020 рік передбачено, що Україна позичить на зовнішніх ринках близько $5 млрд.

Частина цих коштів піде на погашення зовнішніх боргів, які потрібно буде повертати у цьому році ($4,5 млрд).

Інша частина – на покриття дефіциту бюджету (тобто, на фінансування видатків держави), який запланований на цей рік на рівні 94 млрд грн.

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