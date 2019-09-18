РРО, кешбек для покупателя: зачем нужны эти инновации

Рынок электронной коммерции растет не по дням, а по часам и не только во всем мире, но и в Украине. За 2018 год украинцы потратили в интернет-магазинах более 60 млрд грн, в 2019-м предположительное увеличение объемов торговли до 25% и общий объем превысит 80 млрд грн. Несомненно интернет-магазины – это большой ассортимент товаров, удобный способ поиска за определенными параметрами, условиями продаж и низкой цены. Но при этом, низкая цена часто достигается не за счет честной конкуренции, а, банально, за счет уклонения от налогов. И так как основная масса товаров импортные, которые завозятся в Украину различными контрабандными схемами, то и ее продажа приносит "экономию" на таможенных сборах и максимальную прибыль.

И часто мы слышим, так в чем проблема – займитесь таможней и будет вам результат. И это правильно, с коррупцией на таможне надо бороться и поэтому сейчас происходит ее реформирование и те шаги, которые уже давно надо было принять, принимаются парламентом и готовятся до имплементации. Но есть несколько "но". Побороть контрабандные схемы исключительно борьбой на таможне невозможно.

Так, например, один из самых простых путей ухода от уплаты налогов при пересечении импортных товаров границы Украины – это почтовые посылки, получатели которых не граждане Украины, а наши крупные интернет-магазины. И здесь все просто: крупные партии товара разбиваются на небольшие посылки и отправляются на фиктивных адресатов. И возникает дилемма: ужесточение правил почтовых посылок вызывает негодование общества, а оставить все как есть – означает, что и дальше контрабанда массовым потоком будет заходить в Украину.

И еще одна проблема в том, что даже уплаченные таможенные платежи в бюджет не гарантируют, что они там останутся. И причина – в возможностях интернет-магазинов продавать товар без фискального чека и документов. А дальше все просто: по документам у тебя есть товар, а также реальный налоговый кредит, который можно продать на "скрутку", а та уже перепродаст его "покупателю" налогового кредита, которому надо уменьшить свои налоговые платежи в бюджет.

И так бюджет теряет два раза: первый – когда товар продается без фискального чека и, соответственно, без уплаты налогов, а во второй раз – когда налоговый кредит на эти товары используется для уменьшения налоговых платежей в бюджет.

Ну хорошо, скажет кто-то, украинцы меньше заплатят за товар. Но проблема в том, что весь импортный товар становится более конкурентный, чем произведенный в Украине. А это меньший размер заработных плат для украинцев, меньше рабочих мест, сырьевая экономика и огромное отрицательное торговое сальдо, которое в любой момент может привести к экономическому кризису, которые мы уже наблюдали в прошлом.

Еще один аспект данной проблемы в том, что проданный товар без фискального чека и документов не подлежит гарантийному ремонту, имеет место серьезные проблемы с его возвратом, отсутствие инструкции на украинском языке, часто это контрафакт, а иногда такой товар может составлять угрозу для потребителя, которые его приобрел. И при этом в случае с интернет-магазинами вы даже не знаете кто конкретно вам его продал. В большинстве случаев вы не найдете никаких данных о продавце на сайте интернет-магазина.

О примерах нарушения даже крупными интернет-магазинами часто пишут журналисты расследователи. Из последних примеров – Цитрус, который вместо фискальных чеков выдает товарные или просто бумажки и Розетка, которая пошла намного дальше и выдает очень похожие на настоящие чеки, но которые не попадают в базу налоговой службы.

Очень дискуссионным является вопрос о маркет-плейсах, потому что пока неясно, кто должен нести ответственность: поставщик товара или все-таки сама торговая площадка. К тому же в последнее время в Украине стали появляться так называемые псевдомаркетплейсы, которые на самом деле не сотрудничают ни с какими другими продавцами. Они открывают несколько ФОПов и, под прикрытием торговой площадки, реализуют свой товар, ввезенный с минимизацией налогов.

Безусловно, электронная коммерция в Украине то перспективное направление, которое будет развиваться и может когда-то в конкурентной борьбе полностью заменит традиционные магазины, но борьба должна быть честной.

Для начала все интернет-магазины нужно на законодательном уровне обязать размещать информацию про продавца в доступном для покупателя месте. Должны быть указаны такие данные, как полное наименование, фактический адрес, для юридических лиц – код ЕГРПОУ, для ФОПов – налоговый номер. А также важно обязать интернет-магазины использовать регистраторы расчетных операций.

Этот процесс может облегчить принятие доработанного законопроекта №1053-1 об программных РРО, которые позволят существенно уменьшить затраты и обеспечить оперативную фиксацию реализации товаров. Кроме этого, для покупателей будет запущен механизм кешбека, который позволит проверять достоверность выданного фискального чека (там, где это предусмотрено законодательством), в котором фиксируется и продавец, и товар, и цена. А если документ окажется фальшивым, то защитить свои права и компенсировать стоимость покупки. При этом контролировать продавца будет сам покупатель, а не налоговая.

Если мы хотим выйти из нашего круга бедности и обеспечить экономический рост экономики и наших доходов, то мы должны выйти с тени и честно конкурировать между собой, без схем и оптимизаций.