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Сколько стоит восстановление Украины

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Сколько стоит восстановление Украины

исполнительный директор Центра экономического восстановления
19.06.2023, 11:49

Удвоение ВВП – это уже не вопрос благосостояния, как было зафиксировано в Национальной экономической стратегии до 2030 года. Это уже вопрос выживания.

Стоимость восстановления Украины и модернизации украинской экономики может достигнуть 500 млрд. долларов в течение 10 лет. Общие годовые расходы могут достигать более 110 млрд долларов. Чтобы их профинансировать, нужен размер экономики существенно больше, чем сейчас.

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Достичь этой цели можно только развив частный сектор и создав условия для инвестирования. По оценкам Центра экономического восстановления, мы должны привлечь не менее 150 млрд дол. в течение последующих 10 лет.

За 30 лет имеем 54 миллиарда долларов накопленных инвестиций. В то время как Польша – 253 миллиарда, а Венгрия – 344. Это несопоставимые величины.

Есть много проблем, которые являются причиной недоверия потенциальных инвесторов.

По данным исследований, которые проводились до полномасштабного вторжения, Украина занимала 76-е место по Индексу верховенства права и была на 5-м месте среди стран с худшими налоговыми системами по Tax Hells Index. По Индексу финансовой открытости Украина занимает последнее место в мире – 169, наряду с Сирией и Эритреей.

Нужно уже, засучив рукава, работать над улучшением этих показателей.

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