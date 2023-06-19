Сколько стоит восстановление Украины

Стоимость восстановления Украины и модернизации украинской экономики может достигнуть 500 млрд. долларов в течение 10 лет. Общие годовые расходы могут достигать более 110 млрд долларов. Чтобы их профинансировать, нужен размер экономики существенно больше, чем сейчас.
Достичь этой цели можно только развив частный сектор и создав условия для инвестирования. По оценкам Центра экономического восстановления, мы должны привлечь не менее 150 млрд дол. в течение последующих 10 лет.
За 30 лет имеем 54 миллиарда долларов накопленных инвестиций. В то время как Польша – 253 миллиарда, а Венгрия – 344. Это несопоставимые величины.
Есть много проблем, которые являются причиной недоверия потенциальных инвесторов.
По данным исследований, которые проводились до полномасштабного вторжения, Украина занимала 76-е место по Индексу верховенства права и была на 5-м месте среди стран с худшими налоговыми системами по Tax Hells Index. По Индексу финансовой открытости Украина занимает последнее место в мире – 169, наряду с Сирией и Эритреей.
Нужно уже, засучив рукава, работать над улучшением этих показателей.
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