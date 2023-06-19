Скільки коштує відбудова України

Вартість відбудови України та модернізації української економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років. Загальні річні видатки можуть сягати понад 110 млрд доларів. Щоб їх профінансувати, потрібен розмір економіки суттєво більший, ніж маємо зараз.

Читайте також Крипта може врятувати українську енергетику

Досягти цієї мети можна лише розвинувши приватний сектор та створивши умови для інвестування. За оцінками Центру економічного відновлення, ми маємо залучити не менше 150 млрд дол. протягом наступних 10 років.

За 30 років маємо 54 мільярди доларів накопичених інвестицій. Тоді як Польща – 253 мільярди, а Угорщина – 344. Це неспівставні величини.

Існує багато проблем, які є причиною недовіри потенційних інвесторів.

За даними досліджень, які проводились до повномасштабного вторгнення, Україна займала 76-е місце за Індексом верховенства права та була на 5 місці серед країн з найгіршими податковими системами за Tax Hells Index. За Індексом фінансової відкритості Україна посідає останнє місце у світі – 169, нарівні з Сирією та Еритреєю.

Маємо вже, засукавши рукави, працювати над покращенням цих показників.

Оригінал