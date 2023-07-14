Спросите у шведов. Стоит ли Украине переходить на cashless экономику

С подачи непродуманного заявления Ростислава Шурмы на конференции в Лондоне опять всплыла левацкая идея полного отказа от наличных денег, известная под своим англоязычным названием cashless. К счастью, ОП уже выступил с опровержением, но дискуссия по этому вопросу продолжается. Однако обсуждаются, в основном, технические аспекты, в рамках которых безналичный расчет явно выигрывает – сам предпочитаю его в большинстве случаев.

Между тем, главная проблема cashless – политэкономическая: он полностью уничтожает приватность, причем дает государству не только возможность по платежам отследить детали Вашей личной жизни, но и, при желании, полностью лишить Вас возможности жить. В условиях cashless достаточно просто заблокировать счета, и человек становится абсолютно беспомощным. Не нужно больше обливать активистов серной кислотой, не нужно расстреливать Майдан – достаточно зафиксировать неугодных на камеру, выяснить их личности (с ошибками, конечно, но лес рубят – щепки летят, как говаривал Сталин) и одним кликом мышки помножить на ноль. Бинго! Тоталитаризм готов.

А как же Швеция – разве там тоталитаризм? Нет, но там и cashless тоже нет. А широкое распространение безнала объясняется тем, что граждане настолько хорошо контролируют государство (или, по крайней мере, уверены в этом), что не боятся злоупотреблений с его стороны. Риторический вопрос – настолько ли силен этот контроль в Украине? И готовы ли Вы доверить нашему государству свои самые интимные секреты в сочетании с возможностью в любой момент перекрыть Вам кислород?

Аджемоглу и Робинсон в своей книге "Узкий коридор свободы" (изданной на украинском тоже) доказывают, что свобода – за которую мы, без всякого преувеличения и пафоса, сейчас кладем душу и тело – возникает тогда и только тогда, когда общество и государство сопоставимы по своим возможностям контролировать друг друга. Таким образом государственный Левиафан оказывается "в оковах", и вместо разрушения и грабежа начинает приносить пользу.

Мы, конечно, привыкли справедливо гордиться своим гражданским обществом – это один из главных признаков "европейскости", которым Украина выгодно отличается от остального "пост-совка". Но все познается в сравнении: 90% шведов состоят хотя бы в одной организации ГО. Соответственно, там нет проблем ни с коррупцией, ни с верховенством права, ни с произволом чиновников. В Украине же соответствующий показатель измеряется несколькими процентами.

Даже с учетом того, что не все наши гражданские организации формализованы, наше общество все равно способно контролировать государство на порядок слабее, чем шведское. А вот контроль государства за гражданами развит ненамного меньше, и оно получает все новые инструменты такого контроля. Наши две революции были только первыми шагами в "заковывании Левиафана": они позволили отстоять хотя бы некоторые базовые демократические институты (и то, неизвестно, не придется ли за них бороться снова). А за верховенство права все еще идет нешуточная борьба, и победа в ней не близка.

Поэтому попытки оказаться самой передовой страной в мире по внедрению cashless в наших условиях ведут либо к любимому леваками тоталитаризму, либо – зная наш народ – к полной долларизации. Когда население не доверяет национальной валюте (как у нас было в 1992-93 гг.), то вместо нее начинает де-факто ходить иностранная. А коррупция и теневая экономика (и то, и другое – настоящие, не мелкие) и так уже давно не используют гривневую наличку: в ходу или те же доллары, или… да, безналичный расчет – между офшорами. Поэтому ничто не заменит настоящую борьбу с причинами этих явлений.