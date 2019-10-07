Суповой набор из законопроектов, или Налоговая реформа в Украине

Отсутствие горизонта и перспективы. Чемпионат страны по скоростному принятию законов, по уверениям уполномоченных говорить от ЗЕ-команды, подходит к концу. Итогом законодательного марафона в сфере налоговой и таможенной политики государства стали две тенденции:

- отказ от предвыборных обещаний проводить реформы либерального толка, либертарианство не в чести у "Слуг народа";

- неимение собственной картины построения налогово-фискальной системы.

Оба тезиса ясно подтверждаются как Программой нового правительства, где налоговая реформа отсутствует как таковая, а комплексная реформа контролирующих органов представляет собой карикатуру из лозунгов, так и суповой набор из законопроектов в парламенте, содержащих:

- заплесневевшие инициативы двух-пятилетней давности, как то внедрение единого счета для уплаты налогов – проекты №1049 и №1051, объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ – проекты №1057 и №1072, "воскрешение" проекта о Бюро финансовых расследований – №1208 и его суррогаты, а также прямые заимствование из проекта прошлого созыва (№10012) о ликвидации особо одиозных норм в законе о ЕСВ в части двойного начисления взноса или ЕСВ на спящих ФОПов etc – проекты №2166 и №2190 с их альтернативами;

- сумбурный винегрет идей из плохо организованной налоговой амнистии (проект №1232), попытки оживить ускоренной амортизацией рынок финансового лизинга (проект №1218), в целом неплохой инициативы о допуске самозанятых лиц (в частности адвокатов, бухгалтеров и аудиторов) в упрощенную систему налогообложения (проект №2200);

- репрессивного инструментария, больше приличиствующего временам Николая Азарова (речь идет о тотальной фискализации - проекты 1053-1 и 1073, внедрение ряда обременительных правил и процедур администрирования, включая поднятие штрафов и продолжительности налоговых проверок – проекты №1209 и №1210 с их аналогами), а также реинкарнации дурнопахнущей затеи налогообложения наличных валютообменных операций через введение нового налога по ставке 1% - на развитие спорта (проект 2208).

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Это означает, кроме прочего, что украинская налоговая система на 2020 год остается крайне не комфортной с тенденцией на последующее усложнение, непредсказуемой и недружественной для налогоплательщиков и инвесторов, не соответствующей или прямо противопоставляющей себя задачам построение свободной и успешной экономики Украины (например, все тем же +40% ВВП и +1 млн новых рабочих мест).

Фискальное здравомыслие так и не вернулось в нашу страну.