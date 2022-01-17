Талоны на еду – не одно и тоже, что карточки потребителя УССР. Что хотят ввести в Украине

2021 год – год рекордных цен на аграрную продукцию и существенного ускорения продовольственной инфляции в большинстве стран мира.

В Украине цены на сырые продукты питания за год выросли на 11,8%, рост цен на обработанные продовольственные товары составил 13%. Такая ситуация активизировала дискуссии по поводу того, следует ли поддерживать население и как именно это лучше делать.

В связи с этим Офис президента анонсировал возможность введения "талонов на питание" по примеру США (food stamps) в качестве инструмента поддержки людей с нестабильным доступом к продуктам.

Первое и самое главное, что следует понимать. Обсуждаемые сегодня "продуктовые талоны" не имеют ничего общего с советскими продуктовыми талонами. Это целевая дотация, которую человек может потратить только на продукты питания.

Термин "продуктовые талоны" в дискуссиях возник из прямого перевода устаревшего названия программы поддержки в США, которая называлась food stamps. Сейчас эта программа поддержки называется SNAP – Supplemental Nutrition Assistance Program, "Программа помощи в дополнительном питании" людям и семьям с низким или нулевым доходом.

Главная идея программы – улучшить доступ к здоровым продуктам питания для людей с низким уровнем дохода. Кроме непосредственно дохода, учитывается и количество денег на счете.

Дотация поступает на отдельную карту, а список продуктов, которые можно приобрести на эти средства, ограничен. Целевую помощь нельзя потратить на условные чипсы или газированные сладкие напитки. И это – один из положительных побочных эффектов этой программы: кроме улучшения доступа к продуктам мы стимулируем употребление здоровых продуктов.

В дискуссиях относительно программы "продуктовой поддержки" тема здравоохранения является одной из ключевых. Проблемы с доступом к продуктам питания приводят к проблемам со здоровьем и хроническими заболеваниями. Одна из главных метрик, используемых исследователями, чтобы сравнить "уровень здоровья" разных групп – это расходы на здравоохранение. Расходы на здравоохранение в домохозяйствах США с ограниченным доступом к продуктам на 45% выше, чем в хозяйствах, в которых таких проблем нет.

Эффективна ли эта программа в борьбе с нестабильным доступом к продуктам? Да. Анализ аграрного департамента США демонстрирует, что шесть месяцев участия в программе снижают уровень "ненадежного доступа к продуктам" на 5-10 процентных пунктов. Лучшие результаты демонстрируются как раз в группах наиболее нуждающихся – тех, кто вынужден пропускать приемы пищи из-за отсутствия средств, и для домохозяйств с нестабильным доступом к питанию у детей.

Улучшение доступа к продуктам и положительные изменения диеты в результате этой программы приводят к улучшению здоровья граждан. Как следствие – снижение расходов на здравоохранение. В среднем, учитывая другие факторы, участники этой программы тратят на 25% меньше на здравоохранение, по сравнению с малообеспеченным населением, не получающим подобную помощь.

Учитывая, что большинство этих расходов ложится на плечи государственных и местных бюджетов, со временем расходы по этой программе могут частично компенсироваться снижением расходов на медицину.

На что следует обратить внимание при вводе этого инструмента?

Первый аспект, который будет внимательно исследоваться, – потенциальное влияние на инфляцию. Большие траты населения, не подкрепленные ростом производительности и заработной платы, могут создавать инфляционное давление. Учитывая, что инфляция в 2021 году составила 10% (при целевом долгосрочном показателе в 5%), – этому вопросу необходимо уделить больше внимания.

Второй вопрос – эффективность таких целевых дотаций в сельской местности.

В селах нет супермаркетов, безналичный расчет не распространен. Не исключено, что более эффективным способом расширения доступа к продовольствию для граждан в сельской местности будет являться поддержка в натуральной форме – продуктовые наборы.

Со схожей проблемой могут столкнуться пожилые маломобильные люди. При этом в традиционной системе формирования и распространения продуктовых наборов больше коррупционных рисков, сложнее администрирование и риск того, что конечный потребитель его не получит.

Если говорить об альтернативных программах поддержки – сейчас больше других обсуждается вопрос введения льготных ставок НДС на продукты питания. Главные недостатки этого инструмента – низкая эффективность. Она проявляется в трех измерениях.

Первый – влияние пониженного налога на цены. На 100 грн бюджетных потерь от недополученного НДС цены не упадут на 100 грн.

Второе измерение – таргетированность. Подавляющее большинство получателей целевой дотации в ней действительно нуждаются. Преимуществами сниженных цен будут пользоваться все потребители, безотносительно от того, нуждаются ли они в помощи или нет.

Третий – введение разных ставок НДС создает существенные искажения на рынке и усложненное администрирование.

Следовательно, по сравнению с льготной ставкой НДС, целевая дотация значительно выигрывает: из-за своей таргетированности и отсутствия негативного влияния на бизнес.

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