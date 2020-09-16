Цель команды Зе - доллар по 29 грн: кажется, власть перешла к ручному управлению курсом

В проекте государственного бюджета на 2021 год правительство Украины заложило курс 29 гривень за доллар США, и, насколько я понимаю, таковым он и будет. Поскольку власти страны по-своему понимают "рынок". И теперь, видимо, переменной единицей будет не курс гривны, а величина золотовалютных резервов страны.

Как показали валютные торги в последние полтора месяца, Национальный банк Украины, де-факто, работал в "одни ворота". НБУ в августе покупал валюту с рынка в периоды, когда гривня укреплялась, чем сглаживал ее "растущее колебание". Но в тоже время в периоды, когда нацвалюта Украины слабела, НБУ предпочитал ничего не делать и не сглаживал "падающее колебание" гривни.

За счет такой политики, в августе НБУ выкупил валюты с рынка на $460 млн, а интервенций по продаже валюты, по сути, не было. И только по достижении курсом отметки 28 гривень за доллар, НБУ начал операции по продаже валюты.

Если бы политика НБУ была такой, при которой финрегулятор и покупал, и продавал валюту, то, возможно, гривня сегодня стоила бы дороже, и курс мог бы составлять 27 или 26 гривень за доллар.

Но имеем то, что имеем. Власть, на мой взгляд, перешла к ручному управлению курсом, и сознательно привела его к обозначенной ей же самой цели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в текущем году курс будет составлять 27-28 гривень за доллар, а в следующем году он ожидает курс равный 29 гривень за доллар. И при ручном управлении такое вполне возможно. При желании, власть может держать курс на заявленном уровне.

В 2020 году, объем золотовалютных резервов Украины увеличился на $4,5 млрд, при том, что гривня с начала года упала в цене. Это означает, что вся энергия по укреплению гривни трансформировалась в резервы, а не в силу гривни. И далее, независимо от всех других обстоятельств, видимо, вся энергия, которая будет направлена на укрепление нацвалюты, так же будет трансформирована в ЗВР.

С другой стороны, финансовые власти страны с таким же успехом могут сдерживать и падение гривни, поскольку у Украины для этого есть достаточный объем золотовалютных резервов. На данный момент их величина составляет $29 млрд, что по нынешнему курсу превышает отметку в 800 млрд в гривневом эквиваленте. А эта цифра превышает денежную базу, которая в августе составляла 562 млрд гривень, а значит, у властей страны есть достаточно ресурсов для ручного управления курсом. И обозначенные цели власть выполнить сможет.

Хорошо все это или плохо - вопрос спорный. Но ситуация, где будущий курс валюты известен, дает инвестором ответ на вопрос о том, какие ОВГЗ на сегодня лучше, гривневые или валютные. С такими настройками на ближайший год выгодней гривневые ОВГЗ с 10% доходностью. Ведь даже если вычесть из этой доходности потенциальное ослабление гривни в течении года на 3-4% до отметки 29 гривень за доллар, то чистая доходность в пересчете на доллары в размере 6-7% годовых будет гораздо выше, чем доходность по валютным ОВГЗ, равная сегодня 2,5-3% годовых.

Что касается страхов о финансовой стабильности страны, то в данном вопросе на ближайшие пару лет больших рисков для держателей ОВГЗ не возникнет, даже несмотря на высокие показатели дефицита бюджета страны. И основой для этого служат заслуги прошлых лет, когда Украине удалось довести величину своего государственного долга до уровня 50,3% от ВВП (на конец 2019 года). Для сравнения, в 2016 году его величина составляла 81% от ВВП.

Текущий запланированный дефицит бюджета в размере 7,5% от ВВП на 2020 год и 6% от ВВП в 2021 году - суммы большие, но фактические цифры, как показали первые восемь месяцев этого года, могут быть меньше. И при учете того, что номинальный ВВП Украины в 2021 году в цифрах вырастет, общий размер государственного долга к концу 2021 года может вырасти до величины 60% от ВВП. А такую величину долга страна сможет обслуживать, и он не будет являться проблемным.

Проблемы могут возникнуть уже после 2021 года, если государственный долг в последующие годы продолжит увеличиваться быстрыми темпами и власти страны не сократят дефицит бюджета. Но пока что ресурс для высоких затрат у Украины имеется.

При этом, конечно, возникает множество вопросов о том, хорошо ли то, что государство будет наращивать долг? Да, это плохо. Такое развитие событий не является лучшим вариантом для развития страны, поскольку государственные затраты вряд ли можно назвать эффективным способом инвестиций. И ресурс, достигнутый в прошлые годы в виде низкого уровня государственного долга и макроэкономической стабилизации, будет потрачен не самым эффективным способом.

Но как говориться - все познается в сравнении. И если сравнивать текущую ситуацию с тем, что было последние 30 лет, сейчас она не хуже. Потому что эффективного государства у страны еще не было, о нем мы пока еще только мечтаем.

Реформы - это долгий процесс, который, как и многое другое, развивается волнообразно. Если действующая власть оставит после себя Украину в лучшем виде, чем она была в 2014 году, то это уже будет шагом вперед. Потому что новая волна будет стартовать с более высоких позиций.

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