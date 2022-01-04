Цены на еду растут. Население волнуется. Что делать

2021 год принес нам инфляционный кризис. Цены растут по всему миру, включая Украину. Наибольший удар 2021-го пришел со стороны цен на энергоносители, но в новом 2022 году точка напряжения сместится – теперь это будут продукты.

Еда уже дорожает.

К примеру, некоторые составляючие любимого СМИ "борщового набора" на конец года выросли в цене на 30-50%. Люди замечают и – ожидаемо – волнуются. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже проводить социологические опросы. Достаточно просто внимательно послушать разговоры в очереди любого супермаркета. Но все это только начало удорожания еды, с которым мы будем жить в этом году.

Что же происходит

Минеральные удобрения (80% себестоимости которых составляет природный газ), горючее для машин и комбайнов, даже переработка на заводах – все эти статьи затрат при производстве продовольственных товаров напрямую зависят от цен на энергоносители. Тех самых, которые весь прошлый год били рекорды.

Так, благодаря, в том числе, и действиям нашего северного соседа, цены на газ в Европе в конце декабря превысили $2 000 за тысячу кубометров – абсолютный рекорд за всю историю биржевых торгов. Цены на нефть самые высокие за последние пять лет – $75-80 за баррель. Цены на уголь невиданные за последнее десятилетие: в октябре на американских биржах они установили рекорд почти в $270 за тонну.

Вполне ожидаемо, такая ценовая вакханалия на рынке энергоносителей теперь перескакивает на рынок продовольствия. Производители закладывают в цену дорогостоящие удобрения и топливо. Некоторые вообще вынуждены останавливаться – например, большое количество отечественных теплиц, где выращиваются овощи для прилавков наших магазинов, сейчас простаивают из-за слишком дорогого газа. Уже весной мы увидим последствия – продовольствия будет произведено меньше ионо будет стоить дороже.

Для людей рост цен на еду больнее даже при тарифах. Более 40% расходов средней украинской семьи – это именно еда. Для бедных слоев населения эта цифра может достигать 60% и больше. Отрицательные социальные последствия удорожания пищи очевидны – и с ними нужно бороться.

К счастью, у нас есть эффективные инструменты, которые уже применяются в развитых странах. И какие необходимо применить Украине в этом году.

В первую очередь это снижение налогов на еду. Конкретно – ставки НДС на продукты питания. Напомню, НДС – это налог в размере 20% цены, которую мы платим при покупке всех продуктов. Ставку НДС можно временно на один год установить на уровне 0% на ключевые для украинцев продукты. Поскольку НДС всегда закладывается в цену, это резко снизит цены на подобные продукты.

К примеру, если сейчас килограмм гречки стоит 50 гривень, то по НДС 0% он будет стоить меньше 42 гривень. То есть рост цен можно нивелировать временным уменьшением НДС. И таким образом, облегчить жизнь людей в условиях инфляционного кризиса и снять социальное напряжение.

Этот инструмент уже используют наши соседи. О намерении применить 0% ставку НДС с 1 февраля для продуктов питания уже объявила Польша, ожидающая согласования со стороны ЕС. В налоговом законодательстве ЕС вообще прямо предусмотрена возможность устанавливать пониженные ставки НДС для социально важных товаров. И европейские страны активно эту возможность используют.

Конечно, снижение НДС для продовольствия будет стоить денег из бюджета. Но следует помнить, что бюджет – инструмент для решения проблем людей. А нашей проблемой в этом году будет рост цен на еду.

Рост цен, который сказывается на самых бедных. Дорогая еда – это удар по пенсионерам, безработным, многодетным семьям и другим уязвимым группам. По тем, у кого еда – это основная составляющая ежемесячных расходов.

Для целевой поддержки бедных уже разработан инструмент, который легко применим в наших условиях. Американское государство еще во время Великой Депрессии 1930-х годов начало выдавать бедным так называемые food stamps – специальные чеки на определенную сумму денег, которые можно тратить исключительно на еду. Разговоры об аналогичной системе в Украине ведутся среди специалистов уже давно, и 2022 год – идеальное время, чтобы перейти наконец от разговоров к делам.

Тем более что сейчас мы, как никогда, хорошо подготовлены к этому технически. По сути, аналогом системы продуктовых чеков является "поддержка" – виртуальные 1000 гривен от государства, которые предоставляются через приложение "Действие". Эти деньги могут быть использованы только на определенные целевые товары и услуги – путешествия, книги, визиты в музеи и т.д. Предоставляются деньги "поддержки" ограниченной категории людей – только вакцинированным.

Аналогичным образом можно реализовать и программу продуктовых чеков. Работать это должно так: государство предоставляет определенную сумму виртуальных денег через приложение "Действие" или (для тех, кто не имеет приложения) в виде условных чеков, которые, получив бизнес от покупателей, может потом обменять на деньги от государства. Эти виртуальные деньги можно потратить только на продовольствие. Предоставлять деньги нужно только людям с уровнем доходов ниже определенного порога. И благодаря этому инструменту государство напрямую поддержит беднейших, кто особенно пострадает от удорожания еды.

Два инструмента: снижение ставки НДС на ключевые продукты и запуск программы продуктовых чеков для бедных. Используя их, государство сильно облегчит жизнь людей в период инфляционного кризиса. А именно для того, чтобы делать жизнь людей лучше, государство, в конечном счете, и существует.

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