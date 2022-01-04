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Цены на еду растут. Население волнуется. Что делать

Цей матеріал також доступний українською
Цены на еду растут. Население волнуется. Что делать

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
04.01.2022, 14:36

Газ, нефть, уголь бьют ценовые рекорды. Такая ценовая вакханалия на рынке энергоносителей теперь перескочила на рынок продовольствия

2021 год принес нам инфляционный кризис. Цены растут по всему миру, включая Украину. Наибольший удар 2021-го пришел со стороны цен на энергоносители, но в новом 2022 году точка напряжения сместится – теперь это будут продукты. 

Еда уже дорожает.

К примеру, некоторые составляючие любимого СМИ "борщового набора" на конец года выросли в цене на 30-50%. Люди замечают и – ожидаемо – волнуются. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже проводить социологические опросы. Достаточно просто внимательно послушать разговоры в очереди любого супермаркета. Но все это только начало удорожания еды, с которым мы будем жить в этом году. 

Что же происходит

Минеральные удобрения (80% себестоимости которых составляет природный газ), горючее для машин и комбайнов, даже переработка на заводах – все эти статьи затрат при производстве продовольственных товаров напрямую зависят от цен на энергоносители. Тех самых, которые весь прошлый год били рекорды. 

Так, благодаря, в том числе, и действиям нашего северного соседа, цены на газ в Европе в конце декабря превысили $2 000 за тысячу кубометров – абсолютный рекорд за всю историю биржевых торгов. Цены на нефть самые высокие за последние пять лет – $75-80 за баррель. Цены на уголь невиданные за последнее десятилетие: в октябре на американских биржах они установили рекорд почти в $270 за тонну. 

Вполне ожидаемо, такая ценовая вакханалия на рынке энергоносителей теперь перескакивает на рынок продовольствия. Производители закладывают в цену дорогостоящие удобрения и топливо. Некоторые вообще вынуждены останавливаться – например, большое количество отечественных теплиц, где выращиваются овощи для прилавков наших магазинов, сейчас простаивают из-за слишком дорогого газа. Уже весной мы увидим последствия – продовольствия будет произведено меньше ионо  будет стоить дороже. 

Для людей рост цен на еду больнее даже при тарифах. Более 40% расходов средней украинской семьи – это именно еда. Для бедных слоев населения эта цифра может достигать 60% и больше. Отрицательные социальные последствия удорожания пищи очевидны – и с ними нужно бороться. 

К счастью, у нас есть эффективные инструменты, которые уже применяются в развитых странах. И какие необходимо применить Украине в этом году. 

В первую очередь это снижение налогов на еду. Конкретно – ставки НДС на продукты питания. Напомню, НДС – это налог в размере 20% цены, которую мы платим при покупке всех продуктов. Ставку НДС можно временно на один год установить на уровне 0% на ключевые для украинцев продукты. Поскольку НДС всегда закладывается в цену, это резко снизит цены на подобные продукты. 

К примеру, если сейчас килограмм гречки стоит 50 гривень, то по НДС 0% он будет стоить меньше 42 гривень. То есть рост цен можно нивелировать временным уменьшением НДС. И таким образом, облегчить жизнь людей в условиях инфляционного кризиса и снять социальное напряжение. 

Этот инструмент уже используют наши соседи. О намерении применить 0% ставку НДС с 1 февраля для продуктов питания уже объявила Польша, ожидающая согласования со стороны ЕС. В налоговом законодательстве ЕС вообще прямо предусмотрена возможность устанавливать пониженные ставки НДС для социально важных товаров. И европейские страны активно эту возможность используют. 

Конечно, снижение НДС для продовольствия будет стоить денег из бюджета. Но следует помнить, что бюджет – инструмент для решения проблем людей. А нашей проблемой в этом году будет рост цен на еду. 

Рост цен, который сказывается на самых бедных. Дорогая еда – это удар по пенсионерам, безработным, многодетным семьям и другим уязвимым группам. По тем, у кого еда – это основная составляющая ежемесячных расходов. 

Для целевой поддержки бедных уже разработан инструмент, который легко применим в наших условиях. Американское государство еще во время Великой Депрессии 1930-х годов начало выдавать бедным так называемые food stamps – специальные чеки на определенную сумму денег, которые можно тратить исключительно на еду. Разговоры об аналогичной системе в Украине ведутся среди специалистов уже давно, и 2022 год – идеальное время, чтобы перейти наконец от разговоров к делам. 

Тем более что сейчас мы, как никогда, хорошо подготовлены к этому технически. По сути, аналогом системы продуктовых чеков является "поддержка" – виртуальные 1000 гривен от государства, которые предоставляются через приложение "Действие". Эти деньги могут быть использованы только на определенные целевые товары и услуги – путешествия, книги, визиты в музеи и т.д. Предоставляются деньги "поддержки" ограниченной категории людей – только вакцинированным. 

Аналогичным образом можно реализовать и программу продуктовых чеков. Работать это должно так: государство предоставляет определенную сумму виртуальных денег через приложение "Действие" или (для тех, кто не имеет приложения) в виде условных чеков, которые, получив бизнес от покупателей, может потом обменять на деньги от государства. Эти виртуальные деньги можно потратить только на продовольствие. Предоставлять деньги нужно только людям с уровнем доходов ниже определенного порога. И благодаря этому инструменту государство напрямую поддержит беднейших, кто особенно пострадает от удорожания еды.

Два инструмента: снижение ставки НДС на ключевые продукты и запуск программы продуктовых чеков для бедных. Используя их, государство сильно облегчит жизнь людей в период инфляционного кризиса. А именно для того, чтобы делать жизнь людей лучше, государство, в конечном счете, и существует.

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цены на продукты газ инфляция еда цены продовольствие НАФТА
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