У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?

У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Это было и в прошлом году. И перешло в январь 2020 года. И теперь модно стало говорить, что "довели страну" и "мы все умрем". И, конечно, что теперь дефицит бюджета будет такой большой, что мы погрязнем в долгах.

Невыполнение бюджета не приводит к росту дефицита бюджета. Парадокс, скажете вы? Не совсем.

Просто когда у вас недостаточно доходов бюджета, вы не перекрываете недостачу за счет долга, а просто сокращаете расходы. Это по-умному называется словом "секвестр бюджета". Но слово слишком умное. И несет на себе столько негатива, что его предпочитают не произносить вслух. И просто голосуют в парламенте изменения в бюджет, которым сокращают расходы.

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Благо, мы в программе с Международным валютным фондом, который не дает раздувать нам дефицит бюджета, а значит, и наращивать долг. И бьет по рукам каждый раз, когда эти руки тянуться потратить больше, чем мы можем себе позволить.

Плохо ли, что в Украине не выполняется бюджет?

Да, это неприятно. Но тут важно понимать. У нас не выполняется бюджет почему? Если мы видим, что это связано с проблемами в экономике, что это - результат падения экономики, то это очень плохо. И это сигнализирует о проблеме, которую надо исправлять. А если нет – то это всего лишь головная боль для правительства.

Почему у нас проблема с выполнением бюджета?

Все дело в курсе гривни. Дело в том, что одним из основных источников наполнения бюджета являются поступления с таможни. А они прямо привязаны к курсу. Потому что налог считается, как процент от стоимости импортируемого товара. А стоимость импортируемого товара базово всегда рассчитан в долларах. На то он и импорт.

В результате, когда вы ввозите что-то в долларах, а курс у вас сильнее, чем вы ожидали, то и налогов будет заплачено меньше. Вот и результат. Когда в бюджете прошлого года курс забивался на уровне 29, а по факту он вышел 24, то таможня уж точно не выполнила план. Существенно не выполнила. И как результат, мы получили дырку.

Кстати, плюс-минус такие же дырки мы получали последние четыре года. Просто курс не совпадал с прогнозным не так сильно, и сокращение расходов бюджета мало кто замечал.

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Та же история случилась и в январе 2020 года. Хотя с одной стороны, тут разница прогнозного курса (27) и реального (24,5) не такая большая. Но с другой стороны, в декабре, столкнувшись с острой нехваткой средств, Министерство финансов вынуждено подзакрутить гайки, в частности, не вернув все НДС, который был положено экспортерам. Пришлось возвращать уже в этом году. Что и увеличило, внезапно, дыру, которую все радостно принялись обсуждать. Так что брать дыру января и умножать ее на 12, прогнозируя апокалипсис по итогам года, в корне не верно.

Связано ли недовыполнение плана по таможни с реформой таможни?

Об этом радостно завопили те, кто не любит МВФ (реформа таможни идет под их зонтиком) и лично Максима Нефьодова. Не любят еще с тех времен, как он прикрыл схемы с помощью Prozorro, вероятно, побаиваясь, что и контрабандные потоки могут прикрутить. Но тут важно понимать, что таможня дает не меньше, чем раньше. А дает меньше плана. Который привязан к курсу.

Если мы сравним данные с сентября 2018 года по январь 2019 года с данными с сентября 2019 года по январь 2020 года, вот что выйдет. Импорт вырос с $23,5 млрд до $23,7 млрд. А таможенные платежи выросли с $6 млрд до $6,2 млрд. Короче говоря, при росте объемов импорта на $170 млн, импортные платежи выросли на $250 млн. А в процентном соотношении рост более чем впечатляющий. И как ни крути, это показывает, что таможня стала работать гораздо эффективнее.

Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате, она в другом месте. Все дело в курсе. А, вернее, в его прогнозе.

При этом экономика продолжает расти. И даже замедление последнего квартала 2019 года, когда рост составил всего 1,5% ВВП, не изменило того факта, что по итогам всего года экономика выросла на 3,2%. И вырастет выше 3% в 2020 году. По прогнозам всех вменяемых экономистов.

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Почему экономика замедлилась?

Во-первых, у всех на устах падение промышленного производства. Которое было вызвано проблемами на рынке металлургии и теплой зимой. Теплая зима – это значит меньше потребность в энергии, а значит и меньше ее производство. А металлурги останавливали производство потому, что цены на металл резко снизились, при этом, цены на руду, основное сырье, оставались высокими. Смысла работать для многих просто не было.

Влияние курса в этом вопросе было минимальным, в конце концов и цены на металл, и на руду привязаны к доллару. Хотя да, конечно же, экспортеры всегда рады, когда курс национальной валюты падает.

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Добавилось к этому и то, что в связи с погодными хороводами, урожай в этом году убрали и переработали раньше. Если помните, второй квартал отметился резким ростом ВВП. Когда сравнивают квартал к кварталу прошлого года. В том числе потому, что, в связи с ненавидимым Гретой Тумберг глобальным потеплением, урожай уродился раньше. Его раньше и начали убирать.

В результате, получили больше роста агросектора во втором квартале, и меньше в четвертом. В сумме все осталось неизменным, но во второ квартале одни кричали, что смотрите, пришел новый президент и сразу экономика начала бумить, а в четвертом квартале – смотрите, до чего довели экономику под руководством нового президента. Хотя глава государства у нас не шаман и вряд ли может влиять на уровень тепла и осадков. По крайней мере, хотелось бы, чтобы граждане Украины в такое не верили.

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Грозит ли Украине дефолт

Нам не грозит страшный дефолт. Если мы будем оставаться в программе с МВФ. Тогда тот умеренный дефицит бюджета, что у нас есть, - порядка 2% от ВВП, - будет легко профинансирован за счет заимствований. Как и делается во всем мире. И точно также у нас не будет проблем к доступу к рынкам для рефинансирования долгов, срок погашения которых истекает в 2020 году.

Если же мы потеряем сотрудничество с МВФ, например, выбрав, что нам дороже благосостояние некоторых отдельных очень авторитетных товарищей, то проблема дефолта снова выйдет на первый план. Но тогда уже точно не будет проблемы меньших поступлений от таможни из-за укрепления курса гривны. Ибо когда мы потеряем сотрудничество с МВФ, то курс гривни быстро побежит в привычном направлении. В привычном нам за долгие годы девальваций.