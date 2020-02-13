"Сильная" гривня стоила бюджету 2,3 млрд грн - Счетная палата

Государственный бюджет Украины в январе недополучил 2,3 млрд грн из-за неточного макроэкономического прогноза, в частности курса гривни. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что доходы общего фонда госбюджета не выполнен на 13,8 млрд грн, или 24,5%. По словам Пацкана, такое недовыполнение связано с низким уровнем поступлений таможенных платежей. В частности, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%.

Пацкан напомнил, что в январе фактический курс гривни в среднем составил 24,1 грн/$, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета-2020 учтено 27 грн/$. По оценке Счетной палаты, это и привело к недопоступлениям в 2,3 млрд грн.

"Конечно, январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу выразить. Основной вывод такой - год новый, а проблемы те же", - отметил Пацкан.

По данным Минфина, в январе доходы общего фонда госбюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. По словам министра финансов, будут приняты меры.