Украина – герой. Это безусловно. Но есть три ошибочных решения власти. Их нужно исправить

Во время героического сопротивления украинского народа очень многие институты и конкретные люди в Украине проявили себя неожиданно сильно.

Вооруженные силы Украины уже не нуждаются в дополнительных комплиментах. Как Национальный банк Украины удерживал банковскую систему во время кризиса, будут изучать в ведущих экономических университетах мира. Вряд ли были примеры, когда страна находится под давлением такой вооруженной агрессии и одновременно способна удержать курс валюты стабильным, даже на черном рынке.

Есть еще много примеров, будь то цифровая трансформация или энергетика.

Но есть и ошибки. И о них нужно говорить, чтобы их не повторять.

Ошибка номер один. Ее заметили все, у кого есть авто, – государственное регулирование цен на бензин.

Любое государственное регулирование – всегда плохая идея. И всегда имеет только одно последствие: товар, цену которого вы регулируете, исчезает с полок. Похоже, последние годы в Венесуэле это продемонстрировали всему миру. Но мы решили повторить.

Конечно, ситуация и так сложная, и проблем на рынке много. Это и ракетные удары россиян, и накладываемые на посевную значительные потребности Вооруженных сил.

Но как раз в такой ситуации нужно вести себя осторожно, а не повторять стратегию слона. А государство всегда именно так себя ведет, когда влезает в экономику. И ценовые ограничения, на фоне дорогой нефти, требовавшие от бизнеса продавать бензин иногда даже дешевле себестоимости, не могли не привести к дефициту.

Вторая ошибка – внедрение нулевой пошлины на ввоз автомобилей во время военного положения. Это удивительная смесь из популизма и благих намерений.

Мы не говорим о том, какие должны быть пошлины вообще: высокие или низкие. Это не предмет дискуссии. Речь именно о введении нулевых пошлин в текущей ситуации. В тот момент, когда Нацбанк всячески ограничивает импорт, способствующий валютной стабильности, вдруг открывается такое окно для вывода денег из страны. На продукты очевидно не критичного импорта. Так что здесь речь не только о потерях налоговых от такого решения, но и о суммах, выводимых из страны во время войны. Не говоря уже о логистических проблемах, возникающих на границе из-за очередей желающих воспользоваться войной для покупки дешевых авто. Не говоря уже о тех мнениях, которые возникают у поляков, которые нам очень помогают и которые видят очереди из ВИП-авто, которые закупают бедные и страдающие украинцы.

Да, есть вопросы нужд фронта и волонтеров. Но для бандеромобилей можно было делать отдельные исключения, это очень специфические авто. Как и для владельцев авто, уничтоженных рашистами.

Но что-то подсказывает, что множество тех, кто потерял авто, и тех, кто ввозит сейчас новые автомобили из Польши в Украину, не очень-то и пересекаются.

Следует признать, что это была ошибка. И ее нужно поскорее исправить.

И третья только назревающая ошибка – правительство предлагает увеличить военный сбор вдвое. До 3%. Так, у Министерства финансов Украины должны быть расчеты, как это может увеличить поступления в бюджет.

Но есть ли расчеты, сколько людей из-за этого потеряют работу. Это прямое увеличение давления на белый бизнес, который сейчас пытается работать и платить работникам белую зарплату.

Не очень логично увеличивать давление на бизнес в тот момент, когда важно сохранить каждое рабочее место.

Потому что в 2022 году не только рекордно упадет украинский ВВП, но и рекордно возрастет безработица. И государство должно делать все, чтобы снизить ее уровень, а не давить на бизнес, подталкивая его к сокращению количества сотрудников.

Это ошибка, которую еще не совершили. Но это может очень дорого стоить стране.

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