Украина реструктуризирует долг. Русские будут кричать о дефолте Украины. Пусть кричат

Украина предложила условия реструктуризации долга. Кабинет министров Украины постановлением №805 поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. Основная идея – заморозить все выплаты на два года. Спустя два года будут проведены дополнительные и детальные переговоры о реструктуризации.

При этом, Минфин подает условия в максимально дружественном ключе, делая все, чтобы реструктуризация считалась дружественной, и Украина не получила дефолтные рейтинги (получится у него или нет, пока еще вопрос). До ключевых выплат, в сентябре, остается 40 дней, за время которых вполне реально успеть провести переговоры и согласовать с инвесторами принятие замораживания.

Вполне очевидной видится и логика, согласно которой пока идет речь только о замораживании. До окончания войны трудно понять, в каком финансовом положении Украина ее закончит. А значит сейчас трудно определить и справедливые условия будущего обслуживания долга. А именно – какую часть рыночного долга нужно будет списать (и нужно ли это будет делать в принципе) и какой купон будет у украинских еврооблигаций нового образца.

Реструктуризация в данный момент – логична

Когда дефицит государственного бюджета каждый месяц достигает $5 млрд, а полностью перекрыть его западной помощью не получается, платить по долгам "буржуям" как то не принято. Речь не о недостойном поведении или потере доверия. Скорее бы инвесторы покрутили пальцем у виска, если бы Украина в текущей ситуации продолжила обсуживать свои долги, как ни в чем не бывало, игнорируя дефицит бюджета и российские ракеты.

Получая деньги западных налогоплательщиков, Украина сталкивается с ситуацией, когда наши партнеры намекают, что не очень хорошо, если деньги, которые отправляют на поддержку социальной сферы в Украине, вдруг пойдут инвесторам из Лондона и Нью-Йорка, у которых нет проблем такого рода. Более того, часто намекают, что все должны заплатить, в том числе и частные инвесторы. А последние, как профессиональные игроки, несут ответственность за то, что четыре месяца игнорировали предупреждения американской разведки и не продали те долги Украины и России, что были у них на балансе.

Условия реструктуризации являются ожидаемыми, особенно после того, как их частично успел засветить НАК Нафтогаз Украины в своем предложении. Таким образом, распродаж (как и особых активных покупок) на рынке после их публикации не происходит.

Текущий уровень цен украинского суверенного долга (около 20% от номинала по большей части бумаг) давно включает в себя как эту реструктуризацию, так и продолжение войны и даже, похоже, падение метеорита.

Шутка ли, украинские еврооблигации торгуются дешевле, чем долги Шри-Ланки, которая ушла в жесткий дефолт, а президент страны на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса убежал на Мальдивы (хоть не в Ростов-на-Дону, и то хорошо). Ниже Украины торгуется сейчас только Ливан, где уже пару лет полный коллапс в экономике, воспетый украинскими любителями целительного дефолта.

Русские будут кричать о дефолте Украины. Пусть кричат. Украина делает реструктуризацию, согласовывая условия со своими кредиторами. И кредиторы понимают ситуацию.

Более того, кредиторы бы удивились, если бы Украина не провела реструктуризацию на фоне агрессивной войны России и падения ВВП на 30%. Так что РФ может такой ситуации только завидовать. Потому что моральный дефолт русских идет параллельно с формальным дефолтом по долгу, а Украина делает все, чтобы сохранить репутацию.

Особенный долг

Одновременно Украина проводит и реструктуризацию пресловутых варрантов. Убирая при этом наиболее неоднозначные моменты, которые активно обсуждались украинскими политиками после реструктуризации 2015 года. Когда многие кричали, что варранты обанкротят страну, ведь выплаты по ним будут сумасшедшими.

С тех пор, правда, инвесторы так ничего и не получили, но это не мешало кричать украинским политикам. Тем не менее, судя по всему, чтобы минимизировать такие риски, Украина просит у инвесторов предоставить право на досрочный выкуп по номиналу этих инструментов.

Идея – если вдруг после войны у нас начнется стремительный рост и мы будем превращаться в восточноевропейского тигра, удваивающего ВВП каждые три года, правительство предупредит сильные затраты выкупом бумаг на упреждение. Плюс уменьшается потенциальная сумма выплат в ближайшие годы после войны, когда естественное восстановление после падения на 30% может привести к большому росту ВВП.

Итог – ожидаемое рабочее предложение. Абсолютно адекватное текущей ситуации.

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