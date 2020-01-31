Украина снова успешно разместила ОВГЗ. Это эффект коронавируса?

Міністерство фінансів України 28 січня успішно розмістило на внутрішньому ринку державні облігації з терміном обігу сім років. Погашення відбудеться 26 травня 2027 року. Це логічне продовження політики уряду щодо збільшення строків погашення локальних зобов’язань. Обсяг розміщення "семирічних" цінних паперів склав 3,7 млрд грн. Це відповідає 59% загального обсягу залучених коштів на аукціонах 28 січня. Встановлений рівень дохідності - 9,95%, середньозважена ставка - 9,79%.

Логічно припустити, що Мінфін буде формувати другий ліквідний довгостроковий випуск, на кшталт торішнього "хіта" - п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальний обсяг розміщення вказаних паперів склав майже 34 млрд грн.

Це, фактично, засвідчило про появу першого ліквідного довгострокового інструменту у гривні, який має перспективу бути включеним до глобальних індексів. Відповідно, варто очікувати, що Мінфін аналогічним чином буде поступово збільшувати емісію семирічних ОВДП, з прицілом саме на попит зі сторони нерезидентів.

Варто також зазначити: попри те, що на аукціоні було розміщено лише 3,65 млн облігацій (номінальною вартістю 3,65 млрд грн)за обсягом пропозиції 6 млн штук, загальна сума поданих заявок перевищила 9 млрд грн.

Тобто міжнародні інвестори, як і раніше, зберігають високий інтерес до українських цінних паперів. Можна припустити, що на фінальну суму розміщення вплинула тимчасова нестабільна ситуація на міжнародних фінансових ринках, спричинена спалахом коронавірусу у Китаї. Інвестори, зокрема, намагаються оцінити ризики від розповсюдження нового вірусу для найбільших економік світу.

На даному етапі іншим ключовим завданням для України є розвиток вторинного ринку локальних цінних паперів. Попри значні успіхи, яких уряд досяг на первинному ринку, на вторинному і досі, де-факто, існує два центри ліквідності.

Перший – це українські банки та гравці фінансового ринку, які, зазвичай, цікавляться ОВДП зі строком погашення до двох років. Основним місцем торгівлі для таких гравців є локальні фондові біржі.

Другий центр ліквідності - це міжнародні інвестори. Як правило, вони цікавляться "довгими" цінними паперами, строк погашення яких перевищує три роки. Вони здійснюють свої операції з ОВДП або через торговельну систему Bloomberg, або похідні інструменти, наприклад, глобальні депозитарні ноти (GDN), або напряму - через систему міжнародного депозитарію Clearstream.

Наразі не є очевидним, де буде перетин цих двох сегментів, і чи він відбудеться взагалі. З великою ймовірністю, локальні гравці будуть переносити все більшу частину операцій саме у міжнародну систему Bloomberg, де вже здійснюється значний обсяг торгів на валютному ринку через систему BMAT.

Разом з тим, варто зазначити, що для повноцінної розбудови єдиного вторинного ринку, Україні, і, зокрема, Мінфіну та Національному банку України, необхідно виконати свою "домашню роботу". Тобто, узгодити внутрішні вимоги до таких операцій із зовнішніми, в рамках яких працюють міжнародні гравці.