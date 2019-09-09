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09.09.2019, 14:13

Украине повысили кредитный рейтинг. Что это значит

Наталья Шапран

глава группы кредитных аналитиков РА "Эксперт-Рейтинг"

Агентство Fitch Rating поставило Украине твердую "В". Это победа? Или рано радоваться?

6 сентября 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Rating улучшило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B". Таким образом, рейтинг Украины остался тем же, что и был, но изменилась промежуточная категория рейтинга. Теперь у Украины твердая В.

Кредитный рейтинг "В" означает "высоко спекулятивный" уровень рейтинга. В соответствии с рейтинговой шкалой агентства Fitch Rating, интерпретация рейтинга "B" следующая: "существует значительный риск дефолта, но остается ограниченный запас прочности. Финансовые обязательства в настоящее время выполняются, однако платежеспособность чувствительна к ухудшению деловой и экономической среды".

Как видим, текущий кредитный рейтинг Украины все еще относится к разряду спекулятивных и не позволяет нашей стране рассчитывать на существенное улучшение условий займов на международных финансовых рынках.

Тем не менее, важно, что прогноз по рейтингу улучшен со стабильного на позитивный. Это означает, что агентство Fitch Rating в дальнейшем может улучить рейтинговую оценку Украины еще минимум на одну ступень, до В+.

Позитивная реакция Fitch Rating обусловлена прежде всего тем, что Украина благополучно прошла период двойных выборов, политическая элита в сжатые сроки получила большинство в парламенте и сформировала Кабинет министров. Такие события открывают перед Украиной возможности для подписания новой программы с Международным валютным фондом, причем, скорее всего, это будет программа расширенного финансирования EFF.

Кроме того, это будет первая программа, которую Украина подпишет, имея настолько высокую консолидацию политической власти в Верховной Раде и Кабмине, что, скорее всего, намеченный план реформ будет выполнен в полном объеме.

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Я также разделяю сдержанный оптимизм Fitch, поскольку экономические реформы Украины слишком долго пребывали в плену у многопартийной системы и договоренностей элит.

Сейчас определился один политический центр влияния, власти и ответственности, что открывает перед нами возможности для реализации давних задумок по реформированию рынка земли и регулирования финансовых рынков, а также налоговой, пенсионной и медицинской реформам.

Кроме того, на повестку дня вновь поставлен вопрос о большой приватизации.

Одновременное открытие такого числа направлений для изменений, безусловно, должно впечатлять не только рейтинговые агентства, но и инвесторов.

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Теги: кредитный рейтинг, fitch ratings
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