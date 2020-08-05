Украинский парадокс: не получится пить водку каждый день и бегать марафоны

Мы хотим низких ставок и при этом как дети радуемся реструктуризации государственного долга Аргентины, объявившей, де-факто, уже девятый дефолт за 100 лет (правительство Аргентины договорилось с тремя ключевыми группами кредиторов страны об условиях реструктуризации госдолга на общую сумму $65 млрд. - Ред.)

В итоге, стоимость заимствований для Аргентины всегда будет высока, а значит ни о каких дешевых кредитах речи быть не может.

Но никто не видит противоречия в тезисах "давайте всех кинем, если есть возможность" и "а почему это для нас так дорого стоит взять в долг". Неужели никто не понимает, чем больше Украина сделает реструктуризаций, тем дольше страну будут считать не достойной доверия?

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Мы хотим ипотеку и при этом объявляем мораторий на возможности банков забирать залоговую квартиру. И кто после этого будет давать ипотеку? Мы хотим низких ставок, но при этом разгоняем инфляцию, искусственно повышая социальные расходы и минимальную зарплату. И как, в итоге, будут низкими кредитные ставки, если мы разгоним инфляцию, а кредиты никто не дает по ставкам, ниже инфляции. Читайте также - Олигархи - главная причина плачевного состояния Украины Давайте уже решим, мы с умными, или с красивыми. Потому что не получится пить водку каждый день и бегать марафоны. Не выйдет, есть по ночам и выглядеть, как Бред Питт. Нельзя вести себя, как Аргентина, и потом сожалеть, что кредитные ставки у нас не как в Польше. В Украине снова к власти пришли люди, проповедующие уникальный украинский путь. Суверенную украинскую экономику, сочетающую в теории несочетаемое. Это каждый раз доказывается практикой. Которая противоречит рекомендациям ведущих экономистов мира и здравому смыслу. И всегда приводила к кризису. Но им опять и опять дают в руки штурвал. Читайте также - Сколько стоит Динамо Киев Они жалуются, что украинскую школу управления недооценивают, забывая, что управленцы этой школы приводили только к коллапсу. Они возмущаются приходу иностранцев также, как украинские футбольные тренеры, которые боятся конкуренции и требуют уважать украинскую футбольную школу, которая, правда, никому не нужна за пределами Украины. И жалующиеся тренеры - всего лишь неудачники, неспособные конкурировать, потому как давно отстали от цивилизованного мира. Вот такой он, украинский парадокс. Но виноват, конечно, будет Сорос и "соросята", говорящие голосом здравого смысла. Чужой голос для украинского телевизора.

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