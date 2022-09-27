"Упрощенка" не очень помогает. Малый бизнес нужно поощрять работать в белую. И вот как

Проблема детенизации занятости в Украине исторически решалась силой. Вместо добровольного приглашения работать легально – принудительный вывод "из тени" под пристальным глазом многочисленных контролеров из налоговой службы, Государственной службы Украины по вопросам труда и, даже, правоохранителей.

Однако "крестовые" походы от правительств времен Николая Азарова к текущему руководителю здания на Грушевского – Денису Шмыгалю, заканчивались почти одинаково: отчетами чиновников и минимальным реальным эффектом, в частности из-за крайне невысокого качества уровня государственного управления.

Почти единственным глотком экономической свободы стала/остается упрощенная система налогообложения и отчетности (далее – упрощенная система налогообложения или УСН), которая с 1998 года выполняет функцию добровольного привлечения в формальную экономику основной части малого предпринимательства.

Могло быть лучше

Но даже УСН постепенно теряет свою эффективность как источник компромиссной детенизации бизнеса.

Во-первых, из-за системных притеснений со стороны Кабинета министров Украины и Верховной Рады, что в свою очередь порождает всеобщую неуверенность в будущем и недоверие к действиям власти. Последний случай – распространение, несмотря на протесты, с 1 января 2022-го обязательной фискализации расчетов на большинство плательщиков единого налога и внедрение учета товарных запасов для отдельных групп плательщиков единого налога.

Во-вторых, действующие обязанности представления отчетов и ведения учета, особенно товарного (которые предприниматель далеко не всегда способен выполнять собственноручно), и риски проверок и штрафов – делали и делают УСН недостаточно привлекательной для выхода из тени прежде всего лиц, которые уже занимаются эпизодической или сезонной предпринимательской деятельностью, совместителей или ищущих подработку (проблема невозможности делать это эпизодически, при необходимости).

В-третьих, после экономического кризиса 2020-2021 годов и в условиях полномасштабной войны для многих предпринимателей вынужденный побег (полный или частичный) в неформальную экономику – единственно возможное решение для выживания.

Указанную ситуацию удачно описал известный перуанский экономист Эрнандо де Сото в своем труде "Загадка капитала": "оставаться легальным так же тяжело, как и стать легальным".

Поэтому действующую УСН необходимо осовременить и модернизировать. Другими словами – Украине необходимо срочно менять налоговую политику в отношении малого бизнеса.

Какие есть варианты

Исследования причин существования значительных по размеру "неформальных" экономик указывают на необходимость применения со стороны государства более сбалансированного и разнонаправленного подхода к его минимизации: экономически эффективного, со снижением расходов на администрирование и соблюдением требований законодательства, с принципами прозрачности, нейтральности, простоты и стабильности.

Многие страны мира, включая географических соседей Украины, об этом знают и активно используют. Там, для скорейшего перезапуска национальных экономик и мягкого стимулирования к добровольной детенизации, делают акценты, одновременно повышая качество администрирования сбора налогов, на введение простых и необременительных налоговых режимов и мер стимулирования для малого бизнеса.

В качестве примеров вспомню:

- Венгерские налоговые стимулы-2022 на сумму $2,3 млрд по снижению налогов на труд и налогового давления на малый бизнес (модернизация так называемого "налога на малый бизнес" (KIVA), заменяющего собой уплату налогов с прибыли/доходов и социальные взносы, и отмена обязательных отчислений в размере 1,5% на профессиональное обучение).

- Польские инициативы по уменьшению налоговой нагрузки на граждан (снижены ставки налога на доходы физлиц, включая полное освобождение доходов молодых людей в возрасте до 27-ми лет) и более чем вдвое ниже базовой ставку корпоративного налога (9% вместо 19%) для малых компаний и стартапов (годовой доход до 2 млн евро).

– Египет запустил новый упрощенный режим уплаты налогов для микробизнеса. Он позволяет подавать ежегодно упрощенную налоговую декларацию и платить очень умеренные налоги. Ставки налогов: 0,75% от продаж при годовых объемах менее 5,4 млн грн (приводится по курсу на начало года) или 1% — при продаже от 5,4 до 18 млн грн.

- В Кыргызстане ввели несколько опций по упрощенному налогообложению и широко применяют патенты (как для юридических лиц, так и для физических лиц-предпринимателей, а также занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью). В последнем случае – налогоплательщик может выбирать между патентами со сроками действия от одного до 180-ти суток (при этом долгосрочные продаются со скидкой до 10%). Стоимость патентов определяется централизованно для каждого вида деятельности и каждой местности и публикуется налоговой службой.

Ввести дополнительную группу – как вариант

Сущность нового подхода к детенизации малого бизнеса – внедрение дополнительной группы плательщиков единого налога или даже специальных режимов, которые бы:

- максимально упростили "выход из тени", а именно примитивную процедуру начала/прекращения предпринимательской деятельности;

- внедрили сверхлегкую и предполагаемую систему налогообложения;

- минимизировали расходы гражданина на учет и отчетность;

- при этом не создали механизмы их использования в минимизации налогов со стороны, прежде всего, крупного бизнеса.

Чтобы помешать злоупотреблениям, необходимо законодательно ввести модель исключительно для целевых групп самозанятых лиц (отдельные профессии и виды деятельности):

- без права найма,

- без регистрации (декларативный принцип через онлайн-сообщение о начале/прекращении деятельности),

- без отчетов и учета (современные бесплатные онлайн-платформы или соответствующий инструмент в личном е-кабинете плательщика, которые могут выполнять роль информационного агента, автоматически формируя отчетность),

- умеренным экономически обоснованным размером налоговой нагрузки.

Это может быть патентная система (в Хозяйственном кодексе Украины до сих пор существует рудимент под названием "специальный торговый патент") с ежемесячной небольшой по размеру фиксированной платой или налог с дохода в пределах 5-6% с освобождением от обязательной уплаты единого социального взноса.

В таком подходе есть сильная логика для Украины.

Снижение налогового давления на фоне переноса расходов на соблюдение требований законодательства с налогоплательщика на налоговый орган в форме прозрачного для государства и простого для налогоплательщика налогового режима для малого бизнеса позволяет разорвать ложный круг недоверия и недовольства.

Для этого у нас есть все: налоговая служба имеет развитые цифровые сервисы, современные технологические платформы могут помочь зарабатывать сотням тысяч людей, банки при необходимости способны стать налоговыми агентами по уплате налогов. Только государству следует законодательно принять такую стимулирующую налоговую политику.

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