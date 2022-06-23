Власть делает ставку на индустриальные парки. Они нам не помогут: больше вреда, чем выгод

Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №4416-1 "Об индустриальных парках". Но практика доказывает, что от них больше вреда, чем выгод. Разберемся, почему.

Справка LIGA.net. Цель законопроекта №4416-1 – привлечь инвестиции в промышленный сектор экономики Украины через внедрение стимулов в индустриальных парках. Основная цель его принятия – стимулы для создания рабочих мест. По оценкам авторов документа, на каждый индустриальный парк, минимальная площадь которого составляет 10 га, будет приходиться не менее 500 новых рабочих мест.

Индустриальные парки – не исключительно украинский феномен. Индустриальный парк – это разновидность так называемых Специальных экономических зон (СЭЗ), присутствующих в 146-ти экономиках мира. Это значит, что у нас достаточно возможностей для того, чтобы понять, почему именно индустриальные парки не будут работать в Украине, а введенная инициатива не оживит развитие украинской экономики, при этом создавая коррупционные риски.

Спецэкономическая зона и налоговые льготы

Исследования специальных экономических зон показывают, что корреляции между успехом экономической зоны и налоговыми льготами нет. Другими словами: налоговые льготы не работают и не помогают привлечь иностранные инвестиции.

Основная причина – в большинстве случаев уровень налогообложения не является главным препятствием для ведения бизнеса и рассматривается чуть ли не в последнюю очередь, когда бизнес принимает решение, где разместить свои производственные мощности.

Значительно более важны инфраструктура, равные правила игры и судебная система. Ты не выиграешь ни копейки от низких налогов, если к тебе в любой момент может прийти налоговая и назначить любой штраф просто потому, что могут. А ты, в свою очередь, не можешь защитить себя в суде.

Или у тебя просто украдут этот бизнес, а ты не сможешь этому противостоять из-за коррумпированной судебной системы.

Этот тезис хорошо иллюстрирует список основных препятствий для ведения бизнеса в Украине, который был определен на основании опроса Европейской бизнес ассоциации.

Высокие налоги не вошли в топ-10 проблем бизнеса в Украине, а сложность с администрированием налогов заняла шестое место среди основных препятствий для ведения бизнеса – после недоверия к судебной системе, коррупции, монополий, нестабильного законодательства и репрессивных действий правоохранительных органов.

Следовательно, налоговые льготы (видимо, главный фактор, рекламируемый в новосозданных индустриальных парках) не влияют на приток иностранных инвестиций.

А на что тогда влияют и чего нам ожидать

Локальная миграция бизнеса

Исследования показывают, что создание таких зон приводит к миграции локального бизнеса в эти созданные индустриальные парки. Вместо того, чтобы приводить к созданию новых бизнесов и рабочих мест, индустриальные парки переманивают уже работающие бизнесы и ищут дополнительные возможности для минимизации налоговой нагрузки.

Возможности для арбитража и коррупции

Создание нескольких разных правил налогообложения на разных территориях также создает возможности для арбитража и коррупции.

Если ты можешь импортировать оборудование без налогов в индустриальный парк, у тебя есть соблазн воспользоваться этой возможностью даже, если ты там не работаешь и не планируешь.

Индустриальные парки превращаются в "черные дыры" для необлагаемого налогом импорта, который потом можно перепродавать на другие территории Украины.

Уже это проходили

Это то, что происходило в Украине, когда уже была практика создания индустриальных парков: индустриальные парки не смогли привлечь новые инвестиции в страну, а активно привлекали откровенный "схематоз".

Детальнее об украинском опыте с индустриальными парками можно почитать в колонке "СЭЗ на Донбассе: Зеленскому интересно, значит, это выгодно Украине. Или нет?", а здесь ограничусь цитатой Дарьи Марчак, которая рассчитывала потери от СЭЗ в Украине: "С учетом других налоговых льгот в СЭЗ общий размер потерь бюджета в 2001 году только по НДС и налогу на прибыль составил 3,4% ВВП. Для сравнения, общие поступления бюджета от этих налогов составили 9,2% ВВП (МВФ, 2003)".

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