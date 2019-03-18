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18.03.2019, 07:50

Все еще в шаге от дефолта. Что для Украины означает рейтинг В-

Наталья Шапран

глава группы кредитных аналитиков РА "Эксперт-Рейтинг"

Кредитный рейтинг «ВВВ-» - минимум инвестиционного уровня для Украины, при котором ценные бумаги страны перестанут быть "мусорными" для инвесторов

11 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Агентство указывает на слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности Украины во внешнем финансировании, обусловленные выплатами по государственному внешнему долгу, слабый банковский сектор, а также институциональные ограничения и политические риски.

В принципе, другого диагноза на 2019-2020 годы - пик выплат по долгам - ждать было нельзя. Международные РА очень чувствительны к политическим рискам и значительному объему выплат.

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Теперь давайте разберемся: рейтинг "В-" для Украины – это хорошо или плохо?

Каждая буквенная оценка имеет словесное описание. Оценка "В" расшифровывается как: "Существенно недостаточный уровень кредитоспособности". Минус при буквенной оценке обычно показывает, что эта оценка не твердая, а все же ближе к более низкой категории рейтинга. Более низкая категория рейтинга – ССС – расшифровывается как: "Возможен дефолт".

Конечно, очень хорошо, что Украина перешла от ССС до В-, но согласитесь, В- означает, что мы по-прежнему в шаге от дефолта.

Инвесторы именно так и воспринимают Украину. Размещение еврооблигаций с под 9,5-9,75% – это как раз та доходность, по которой торгуются облигации с высокой вероятностью дефолта.

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С одной стороны, похвастаться нечем, с другой стороны, В- все еще позволяет нам привлекать ресурсы, и к нашим суверенным облигациям приковано внимание инвесторов, для которых важен ценовой фактор.

В идеале, Украине нужен кредитный рейтинг уровня ВВВ-. Это тот минимум инвестиционного уровня, с которым украинские облигации могут быть интересны западным пенсионным фондам и другим массовым инвесторам.

Все ценные бумаги, имеющие рейтинг ниже уровня ВВВ-, обычно считаются мусорными (спекулятивными) облигациями и покупаются квалифицированными инвесторами, хедж-фондами - на такие бумаги всегда будет точечный спрос.

До заветной цели нам предстоит еще немалый путь. До заветного ВВВ- по международной шкале еще пять ступеней: В, В+, ВВ-, ВВ, ВВ+. С темпами наших реформ этот путь может занять до 10 лет.

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В принципе, не все так плохо, т.к. по мере приближения к ВВВ-, например, имея оценку ВВ+, мы будем все более и более интересны спекулянтам, и точечные проявления спроса будут все больше и больше. В свою очередь, наш Минфин с твердым ВВ может снизить доходность госбумаг в долларах в 2-2,5 раза.

Чтобы рейтинг Украины как заемщика рос, нужны не только реформы, но и грамотное управление госдолгом.

Мы не должны попадать в пиковые выплаты, точнее сами их себе создавать. Все последние громкие дефолты (от Греции до Венесуэлы) как раз связаны с тем, что правительства распределяли возвраты займов неравномерно, а с высокой концентрацией выплат в определенные годы.

Второй важный момент – это, конечно, глубина экономических реформ и рост золотовалютных резервов, развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, что обычно дает ускоренный рост номинального ВВП в долларах США.

Украина вряд ли справится с задачей получения ВВВ- за несколько лет. Это будет долгий путь улучшения имиджа заемщика и смягчения условия внешних заимствований. И чтобы его пройти для начала нужно успешно завершить очередную программу с МВФ.

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Теги: кредитный рейтинг, fitch ratings, B-
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