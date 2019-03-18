Все еще в шаге от дефолта. Что для Украины означает рейтинг В

11 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне B- со стабильным прогнозом. Агентство указывает на слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности Украины во внешнем финансировании, обусловленные выплатами по государственному внешнему долгу, слабый банковский сектор, а также институциональные ограничения и политические риски.

В принципе, другого диагноза на 2019-2020 годы - пик выплат по долгам - ждать было нельзя. Международные РА очень чувствительны к политическим рискам и значительному объему выплат.

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Теперь давайте разберемся: рейтинг "В-" для Украины – это хорошо или плохо?

Каждая буквенная оценка имеет словесное описание. Оценка "В" расшифровывается как: "Существенно недостаточный уровень кредитоспособности". Минус при буквенной оценке обычно показывает, что эта оценка не твердая, а все же ближе к более низкой категории рейтинга. Более низкая категория рейтинга – ССС – расшифровывается как: "Возможен дефолт".

Конечно, очень хорошо, что Украина перешла от ССС до В-, но согласитесь, В- означает, что мы по-прежнему в шаге от дефолта.

Инвесторы именно так и воспринимают Украину. Размещение еврооблигаций с под 9,5-9,75% – это как раз та доходность, по которой торгуются облигации с высокой вероятностью дефолта.

С одной стороны, похвастаться нечем, с другой стороны, В- все еще позволяет нам привлекать ресурсы, и к нашим суверенным облигациям приковано внимание инвесторов, для которых важен ценовой фактор.

В идеале, Украине нужен кредитный рейтинг уровня ВВВ-. Это тот минимум инвестиционного уровня, с которым украинские облигации могут быть интересны западным пенсионным фондам и другим массовым инвесторам.

Все ценные бумаги, имеющие рейтинг ниже уровня ВВВ-, обычно считаются мусорными (спекулятивными) облигациями и покупаются квалифицированными инвесторами, хедж-фондами - на такие бумаги всегда будет точечный спрос.

До заветной цели нам предстоит еще немалый путь. До заветного ВВВ- по международной шкале еще пять ступеней: В, В+, ВВ-, ВВ, ВВ+. С темпами наших реформ этот путь может занять до 10 лет.

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В принципе, не все так плохо, т.к. по мере приближения к ВВВ-, например, имея оценку ВВ+, мы будем все более и более интересны спекулянтам, и точечные проявления спроса будут все больше и больше. В свою очередь, наш Минфин с твердым ВВ может снизить доходность госбумаг в долларах в 2-2,5 раза.

Чтобы рейтинг Украины как заемщика рос, нужны не только реформы, но и грамотное управление госдолгом.

Мы не должны попадать в пиковые выплаты, точнее сами их себе создавать. Все последние громкие дефолты (от Греции до Венесуэлы) как раз связаны с тем, что правительства распределяли возвраты займов неравномерно, а с высокой концентрацией выплат в определенные годы.

Второй важный момент – это, конечно, глубина экономических реформ и рост золотовалютных резервов, развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, что обычно дает ускоренный рост номинального ВВП в долларах США.

Украина вряд ли справится с задачей получения ВВВ- за несколько лет. Это будет долгий путь улучшения имиджа заемщика и смягчения условия внешних заимствований. И чтобы его пройти для начала нужно успешно завершить очередную программу с МВФ.