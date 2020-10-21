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Вы не хотели, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

Вы не хотели, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
21.10.2020, 17:06

Не уволим, так свяжем руки? В Нацбанке сократили полномочия замглавы регулятора Катерины Рожковой. Очередной сюр команды Зеленского?

Перераспределение полномочий в Национальном банке таким образом, чтобы сделать из замглавы Нацбанка Катерины Рожковой "свадебного генерала" видится по-разному с разных сторон:

- Огромный успех талантливых администраторов в советской школе управления, которая всегда ценила умение подковерных интриг и кидков за спиной.

- Наперсточничество и рост коррупционных рисков с точки зрения наших западных партнеров.

Это может прямо не нарушать наши обязательства по сохранению независимости регулятора. Такая себе серая зона. Но с точки зрения духа партнерства, все понимают, что это игра в "хитросделанного Джо". 

Смотрите, как мы можем. Как кот, который скинул вазу и сидит с невинным видом. "Не докажете".

"Смотрите, вы не хотели, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха".

Украинцы всегда ценили возможность кинуть другого. И хитросделанность для нас может быть не пороком. Кинь другого пока не кинули тебя. И отсуствие доверия друг к другу не дает нам идти вперед. Это то, что сдераживает нас с вами в серой зоне бедности.

Но вот Запад живет в другой парадигме. Где отношения построены на доверии. 

И вот что-что, а доверия после такого решения больше не будет.

Но тут вопрос, может ли оно быть меньше.

В любом случае, это одно из тех решений, которое прямо не заканчивается ничем, но становится одним из кирпичиков, которые потом приводят к обрушению стены после взмаха крыла бабочки.

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нацбанк Катерина Рожкова

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