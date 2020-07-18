Зеленский выбрал нового главу Нацбанка. Чем это грозит Украине

Верховная Рада назначила нового главу Национального банка Украины. Им стал экс-глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Давайте разберемся, чем это грозит Украине.

Начнем с сильной стороны новой кандидатуры. Безусловно, Шевченко - сильный и опытный банковский менеджер. В 2019 году Международная финансовая корпорация объявила Укргазбанк лучшим банком-эмитентом в Восточной Европе. Таким образом, к его квалификации вряд ли могут быть вопросы.

Главные опасения, однако, лежат в другой сфере.

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Предыдущего главу, Якова Смолия, фактически вынудил уйти президент. Смолий не соглашался с его требованиями - в частности, с требованием эмиссии, которая неизбежно ударила бы по курсу гривны, и, соответственно, по карману каждого украинца. Это стало известно - и это само по себе стало бомбой под украинскую финансовую систему. Ведь независимость Национального банка - это и обязательство Украины перед МВФ, и фактор спокойствия инвесторов, и даже просто признак цивилизованной страны.

Для того, чтобы сохранить сотрудничество с мировыми финансовыми организациями, украинской власти нужно было как-то погасить этот скандал.

С этой точки зрения кандидатура Шевченко - не худшая. Во всяком случае, прямых и видимых связей с олигархатом у него нет, и, как отмечалось выше, он - хороший специалист.

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Но тут возникает логическая ловушка. По словам самого новоиспеченного главы НБУ, "институциональная независимость НБУ была требованием президента". И он намерен этому требованию следовать.

Понимаете, да? Президент требует, чтобы кандидат проводил независимую (в том числе от президента) политику, и кандидат соглашается. Сама фраза трещит от внутреннего противоречия. Шеф велел не слушать шефа, я послушался.

Вызывает опасения и список людей, голосовавших за новую кандидатуру. Фактически, Шевченко поддержали все фракции, кроме Голоса и ЕС, а также отдельных депутатов. Такое в Украине возможно лишь при олигархическом консенсусе. Осталось узнать, каковы были условия этого консенсуса.

Главное, что должно нас сейчас волновать:

- Не будет ли новый глава НБУ зависим от олигархов, и, в первую очередь, от Игоря Коломойского - олигарха, имеющего на Нацбанк особые виды?

- Какой будет политика нового главы НБУ? Согласится ли он на то, на что не соглашался его предшественник - в частности, на массированную эмиссию (народным языком говоря - "печать денег")?

Начнем с первого вопроса.

Интересно, что основной рупор Коломойского в ВР, Александр Дубинский, не только не поддержал кандидатуру Шевченко своим голосом, но и начал "лупить" его в соцсетях - в частности, заявив, что дом Шевченко в этот же день обыскало НАБУ. НАБУ, разумеется, сразу же это опровергло. Не голосовала за Шевченко и валькирия эмиссии, народный депутат Буймистер.

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Однако это все очень странно выглядит. Потому что, в основном, группа Коломойского в Раде, начиная с давнего партнера Дубинского Максима Бужанского и заканчивая целым депутатским объединением "За майбутнє", кандидатуру поддержала. В этом контексте действия и заявления Дубинского, если честно, больше похожи на отвлекающий маневр. Так что опасения сохраняются.

Что до новой политики - частично она понятна из озвученных Шевченко перед Радой тезисов.

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В своем выступлении он пообещал, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфлацию. Следовательно, предполагает и ту, и другую, но надеется удержать в узде. Пообещал не допустить падения курса. Заявил, что хочет попытаться сформировать в банке команду, с которой ему будет комфортно работать, и попросил отнестись с пониманием, но отметил, что кадровые перестановки - прерогатива Совета НБУ.

Все вышеперечисленное одновременно успокаивает и напрягает. Шевченко дал понять, что он знает об опасениях, царящих в обществе и экспертной среде, но заверил, что удержит ситуацию под контролем, а процессы - в рамках. Большой вопрос в том, насколько он был искренен и удасться ли ему - но, по крайней мере, проблематику он осознает.

Другое дело - какая часть решений относительно будущего финансовой системы страны будет действительно его, а какая - тех людей, которые велели ему быть независимым.

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