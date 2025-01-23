Самым дорогим городом Европы по стоимости жизни в 2025 году оказался Цюрих. В первую десятку вошли такие города, как Рейкьявик, Лондон и Осло. А вот Киев находится аж на 125 строчке рейтинга.

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Сколько стоит жизнь в столицах европейских стран в сравнении с Киевом – в материале LIGA.net

Самые дорогие европейские города для жизни

Сайт Numbeo, который занимается подсчетом стоимости жизни и мониторингом цен, опубликовал рейтинг – Индекс стоимости жизни.

Первые пять мест рейтинга занимают именно швейцарские города – Цюрих, Лозанна, Женева, Базель, Берн. Интересно, что Берн, де-факто считающийся столицей Швейцарии, находится на пятом месте, а Цюрих, который считается бизнес-центром страны – на первом.

На шестом месте разместился Рейкьявик, а за ним – Лондон, там индекс стоимости жизни составляет 84 и 78 соответственно.

Замыкают десятку городов Норвегии – Тронгейм, Осло и Берген.

Киев находится лишь на 125 позиции среди всех европейских городов. Его индекс стоимости жизни составляет 28 пунктов.