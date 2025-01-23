Найдорожчим містом Європи за вартістю життя у 2025 році виявився Цюрих. До першої десятки увійшли такі міста, як Рейкʼявік, Лондон та Осло. А от Київ перебуває аж на 125 сходинці рейтингу.

Скільки коштує життя у столицях європейських країн порівняно з Києвом – у матеріалі LIGA.net

Найдорожчі європейські міста для життя

Сайт Numbeo, який займається підрахунком вартості життя та загалом моніторингом цін, опублікував рейтинг – Індекс вартості життя.

Перші пʼять місць рейтингу займають саме швейцарські міста – Цюрих, Лозанна, Женева, Базель, Берн. Цікаво, що Берн, який де-факто вважається столицею Швейцарії, перебуває на пʼятому місці, а Цюрих, який вважають бізнес-центром країни – на першому.

На шостому місці розташувався Рейкʼявік, а за ним – Лондон, там індекс вартості життя складає 84 та 78 відповідно.

Замикають десятку міста Норвегії – Тронгейм, Осло та Берген.

Київ розташовується лише на 125 позиції серед усіх європейських міст. Його індекс вартості життя становить 28 пунктів.