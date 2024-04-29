Рынок страхования в Украине приходит в себя после шоков начала большой войны и оттока клиентов. Страховщики адаптируются к новой реальности и не боятся работать с военными рисками. Правда, с определенными условиями.

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Что происходит на рынке страхования?

Рынок страхования демонстрирует медленное восстановление после того, как значительно сократился в начале большой войны, когда многие уехали из Украины.

"Война существенно повлияла на экономику в целом и финансовый сектор в частности. Только сейчас происходит постепенное восстановление показателей страхового рынка до уровня 2021 года", – рассказал LIGA.net директор по розничному бизнесу страховой компании (СК) ИНГО Николай Матика.