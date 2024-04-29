Ринок страхування в Україні оговтується після шоків початку великої війни та відтоку клієнтів. Страховики адаптуються до нової реальності і вже не бояться працювати з воєнними ризиками. Щоправда, з певними умовами.

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Що відбувається на ринку страхування?

Ринок страхування демонструє повільне відновлення після того, як значно скоротився на початку великої війни, коли багато людей виїхали з України.

"Війна суттєво вплинула на економіку в цілому та фінансовий сектор зокрема. Тільки зараз відбувається поступове відновлення показників страхового ринку до рівня 2021 року", – розповів LIGA.net директор з роздрібного бізнесу страхової компанії (СК) ІНГО Микола Матика.