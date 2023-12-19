Разминирование в кредит. Почему банкиры обратили внимание на мины
Из-за полномасштабного вторжения РФ Украина стала самой заминированной страной в мире, констатируют в Министерстве экономики. Только по официальным данным, потенциально загрязнено около трети территории страны.
Некоторые аналитики прогнозируют, что на очистку обычными методами и имеющимися ресурсами уйдет более 750 лет.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Их очищение требует существенных ресурсов. Сколько это может стоить и какие варианты привлечения финансов, выясняла LIGA.net.
Кто и как разминирует в Украине?
Как констатирует первый вице-премьер–министр экономики Юлия Свириденко, на сегодняшний день потенциально загрязнены более 170 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 6 миллионов граждан находятся в зоне риска из-за неразорвавшихся мин и снарядов. Жертвами мин уже стали около 800 украинцев, из которых более 250 погибли. Мины причиняют вред и природе – страдает биоразнообразие, почвы и воды, которые загрязняются в результате взрывов.
По данным МВД, согласно международной практике один день боевых действий равен примерно одному месяцу разминирования.
Как свидетельствует международная статистика, разминировать один квадратный метр стоит от $2,5 до $8,5. Чем больше на территории опасных предметов, тем дороже. Плюс к цене – местность и особенности площадей. Ибо одно дело – разминирования пашни, другое – болот, рек или озер.
И хотя обследованием и разминированием украинской территории занимаются Вооруженные силы Украины, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерства внутренних дел (МВД), Национальной гвардии и Государственной службы по безопасности транспорта, специалистов явно не хватает.
В частности, норма квалифицированного ручного разминирования, когда сапер проходит опасный участок с миноискателем – максимум 20 кв. м за рабочий день. То есть расчет из пяти саперов разминирует гектар поля за три месяца ежедневной работы.
По данным ГСЧС, всего по стране служба располагает 600 саперами-разминировщиками.
К тому же есть приоритетность – есть тысячи объектов критической инфраструктуры, общественные территории, которые разминируют в первую очередь. Леса и поля – не слишком приоритетны.
Хотя уже сейчас можно нанять негосударственную компанию по разминированию. Правда, эти услуги не дешевы. В частности, по данным LIGA.net, 5 млн грн за гектар – это только себестоимость ручного разминирования. Есть варианты – себестоимость механизированного разминирования в 15 раз ниже ручного. Но необходимой техники тоже пока недостаточно.
По данным Минобороны, по состоянию на середину лета этого года было сертифицировано 14 операторов противоминной деятельности и еще 16 проходили аккредитацию.
И здесь следует помнить, что противоминная деятельность имеет несколько направлений. Ключевые – боевое, оперативное и гуманитарное разминирование. Последнее – важный этап, с которого начинается любое возобновление области, общины или территории, где когда-то стояли военные или были боевые действия.
Из тех 14 организаций, которые имели лицензию на середину года, только половина проводили само гуманитарное разминирование. Это 145 групп общей численностью около 900 демайнеров.
Оно, в свою очередь, состоит из технического обследования и собственно разминирования. На каждый из этих видов деятельности требуется отдельный сертификат.
Аграрии и разминирование
На фоне нехватки специалистов и продолжительности процесса представители некоторых крупных агрохолдингов создают собственные команды по разминированию. Например, как писала LIGA.net, холдинг "Нибулон" Андрея Вадатурского в конце апреля получил сертификат на проведение НТО – нетехнического обследования территорий, которые могут быть заминированы.
Сейчас холдинг проходит аттестацию для получения сертификата на следующий вид – техническое обследование. Но этот процесс длительный и затратный. Только обучить одного специалиста-демайнера стоит примерно 4-5 тысяч долларов. Плюс – большие затраты на технику и средства защиты.
Что касается агропроизводителей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса, то им свои земли или сооружения довольно часто приходится разминировать самостоятельно, с помощью миноискателей.
На фоне этого процесса в конце осени некоторые банки начали рекламировать свой новый продукт – кредиты на разминирование полей. Это вызвало массу нареканий со стороны пользователей социальных сетей.
"Итак, государственный банк предлагает украинским фермерам… кредит на разминирование. У меня нет слов. Кстати, кредит с процентами. Вот и тактики этих стратегий восстановления, деоккупации и реинтеграции. У вас есть еще идеи для такого бизнеса? Потому как я что-то не готова озвучить вслух свои", – констатирует по этому поводу одна из пользователей сети.
Но финансисты настаивают, что этот вид кредитования появился в ответ на запросы клиентов и не преследует цель получения выгоды из проблем.
"Для нас это не бизнес. Мы знаем, где зарабатывать, – сейчас мы третьи по кредитному портфелю для малого и среднего бизнеса в государстве и третьи по темпам роста. Этот продукт – специфический, нишевый, но необходимый. Если агропредприниматель понимает, что он не имеет возможности ждать неизвестно сколько, пока до его земель дойдет очередь на гуманитарное разминирование, и имеет желание сеяться, никого не дожидаясь, – получает такую альтернативу", – рассказала LIGA.net член правления государственного Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес Наталья Буткова-Витвицкая.
Она отметила, что перед анонсированием продукта финучреждение провело опрос своих клиентов в областях, где были боевые действия и теперь необходимо разминирование.
"Мы знаем своих клиентов, на протяжении всей войны мы продолжали работать с ними по кредитам. Наша стратегия все это время нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса. Мы очень хорошо понимаем их потребности. Именно поэтому провели опрос клиентов по малому и среднему агробизнесу и выяснили у них, интересен ли им такой продукт, будут ли они им пользоваться? Готовность выразили 80% в Херсонской области, 20% в Запорожской области. По другим областях, где были бои, – около 10% готовности. Но даже там есть реальные заявки на получение таких кредитов", – отметила банкир.
Деньги на компенсацию процентов фактически выделяет правительство в рамках программы льготного государственного кредитования "5-7-9".
"Пока мы комбинируем наш продукт с правительственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", и это позволяет устанавливать ставку по таким кредитам в 3%. Если бы не было этого участия государства, такая ставка составляла бы около 17%", – объясняет Наталья Буткова-Витвицкая.
Кредиты предоставляются с подтверждением целей использования с последующей проверкой. Получатель, условно, не может их использовать на выплату зарплаты или покупку горюче-смазочных материалов. Они могут быть выплачены только лицензированным компаниям за разминирование.
Сейчас Ощадбанк готов выдавать краткосрочные кредиты на период до трех лет под 3% годовых, однако ведет консультации с правительством о планах изменить программу так, чтобы стала возможной выдача денежных средств на срок 10 и более лет.
"Если мы будем рассчитывать рентабельность такого продукта – сравнивать, сколько средств необходимо потратить и когда они смогут окупиться, то целевая аудитория нашего кредитного продукта по разминированию – это клиенты с небольшим банком земли – те, у кого сады, виноградник, или кто выращивает овощи. И это срок – три года, а для тех клиентов, которые занимаются пашней и выращивают зерновые, имеют крупные земельные банки и, соответственно, требуют больших вложений в разминирование, окупаемость может составлять от 10-12 лет. Вместе с тем имеющиеся условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" не дают возможности кредитовать на столь долгий срок. Сейчас, чтобы иметь возможность выдавать долгосрочные кредиты на эти 10-12 лет с такой небольшой ставкой, необходимы изменения в эту госпрограмму. Мы находимся в диалоге с профильными министерствами относительно возможности внесение таких изменений для этого целевого использования", – говорит член правления Ощадбанка.
Она добавляет, что в своих расчетах банкиры использовали данные из открытых источников и ориентировались на три этапа разминирования. Самый дорогой из них последний – физическое разминирование. Он стоит от 1,2 до 2 млн грн за гектар (от $30 тысяч). Или от $3 до $8 долларов за метр. Стоимость второго этапа – технического обследования – $150 за гектар.
Относительно того, насколько популярен этот банковский продукт, банкиры пока не готовы давать прогнозы.
"Объемы прогнозировать не можем, потому что это новый продукт не только для нас, но и для Украины и мира. Но даже если мы слышим разные мнения относительно его целесообразности, спрос на него должен быть", – говорит Наталья Буткова-Витвицкая.
Схожие программы имеет и другой государственный банк – Укргазбанк.
В то же время, по данным собеседников LIGA.net, в правительстве рассматривают возможности расширения программы "5-7-9" для выдачи долгосрочных кредитов под 1%. Или компенсации аграриям расходов на разминирование на уровне около 80% от потраченных средств – так называемый кэш-бек на уровне 80%.