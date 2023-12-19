Разминирование в кредит. Почему банкиры обратили внимание на мины

Из-за полномасштабного вторжения РФ Украина стала самой заминированной страной в мире, констатируют в Министерстве экономики. Только по официальным данным, потенциально загрязнено около трети территории страны.

Некоторые аналитики прогнозируют, что на очистку обычными методами и имеющимися ресурсами уйдет более 750 лет.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Их очищение требует существенных ресурсов. Сколько это может стоить и какие варианты привлечения финансов, выясняла LIGA.net.

Кто и как разминирует в Украине?

Как констатирует первый вице-премьер–министр экономики Юлия Свириденко, на сегодняшний день потенциально загрязнены более 170 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 6 миллионов граждан находятся в зоне риска из-за неразорвавшихся мин и снарядов. Жертвами мин уже стали около 800 украинцев, из которых более 250 погибли. Мины причиняют вред и природе – страдает биоразнообразие, почвы и воды, которые загрязняются в результате взрывов.

По данным МВД, согласно международной практике один день боевых действий равен примерно одному месяцу разминирования.

Как свидетельствует международная статистика, разминировать один квадратный метр стоит от $2,5 до $8,5. Чем больше на территории опасных предметов, тем дороже. Плюс к цене – местность и особенности площадей. Ибо одно дело – разминирования пашни, другое – болот, рек или озер.

Разминирование (Фото: Андрей Заика, LIGA.net)

И хотя обследованием и разминированием украинской территории занимаются Вооруженные силы Украины, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерства внутренних дел (МВД), Национальной гвардии и Государственной службы по безопасности транспорта, специалистов явно не хватает.

В частности, норма квалифицированного ручного разминирования, когда сапер проходит опасный участок с миноискателем – максимум 20 кв. м за рабочий день. То есть расчет из пяти саперов разминирует гектар поля за три месяца ежедневной работы.

По данным ГСЧС, всего по стране служба располагает 600 саперами-разминировщиками.

К тому же есть приоритетность – есть тысячи объектов критической инфраструктуры, общественные территории, которые разминируют в первую очередь. Леса и поля – не слишком приоритетны.

Хотя уже сейчас можно нанять негосударственную компанию по разминированию. Правда, эти услуги не дешевы. В частности, по данным LIGA.net, 5 млн грн за гектар – это только себестоимость ручного разминирования. Есть варианты – себестоимость механизированного разминирования в 15 раз ниже ручного. Но необходимой техники тоже пока недостаточно.

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По данным Минобороны, по состоянию на середину лета этого года было сертифицировано 14 операторов противоминной деятельности и еще 16 проходили аккредитацию.

И здесь следует помнить, что противоминная деятельность имеет несколько направлений. Ключевые – боевое, оперативное и гуманитарное разминирование. Последнее – важный этап, с которого начинается любое возобновление области, общины или территории, где когда-то стояли военные или были боевые действия.

СПРАВКА Гуманитарное разминирование, в отличие от оперативного и боевого, предполагает не выборочный, а комплексный осмотр всей территории, где, вероятно, могут лежать мины или неразорвавшиеся боеприпасы. В Украине им занимаются как государственные, так и частные организации и компании. Гуманитарное разминирование, в отличие от оперативного и боевого, предполагает не выборочный, а комплексный осмотр всей территории, где, вероятно, могут лежать мины или неразорвавшиеся боеприпасы. В Украине им занимаются как государственные, так и частные организации и компании.

Из тех 14 организаций, которые имели лицензию на середину года, только половина проводили само гуманитарное разминирование. Это 145 групп общей численностью около 900 демайнеров.

Оно, в свою очередь, состоит из технического обследования и собственно разминирования. На каждый из этих видов деятельности требуется отдельный сертификат.

Аграрии и разминирование

На фоне нехватки специалистов и продолжительности процесса представители некоторых крупных агрохолдингов создают собственные команды по разминированию. Например, как писала LIGA.net, холдинг "Нибулон" Андрея Вадатурского в конце апреля получил сертификат на проведение НТО – нетехнического обследования территорий, которые могут быть заминированы.

Сейчас холдинг проходит аттестацию для получения сертификата на следующий вид – техническое обследование. Но этот процесс длительный и затратный. Только обучить одного специалиста-демайнера стоит примерно 4-5 тысяч долларов. Плюс – большие затраты на технику и средства защиты.

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Что касается агропроизводителей, являющихся представителями малого и среднего бизнеса, то им свои земли или сооружения довольно часто приходится разминировать самостоятельно, с помощью миноискателей.

На фоне этого процесса в конце осени некоторые банки начали рекламировать свой новый продукт – кредиты на разминирование полей. Это вызвало массу нареканий со стороны пользователей социальных сетей.

"Итак, государственный банк предлагает украинским фермерам… кредит на разминирование. У меня нет слов. Кстати, кредит с процентами. Вот и тактики этих стратегий восстановления, деоккупации и реинтеграции. У вас есть еще идеи для такого бизнеса? Потому как я что-то не готова озвучить вслух свои", – констатирует по этому поводу одна из пользователей сети.

Но финансисты настаивают, что этот вид кредитования появился в ответ на запросы клиентов и не преследует цель получения выгоды из проблем.

"Для нас это не бизнес. Мы знаем, где зарабатывать, – сейчас мы третьи по кредитному портфелю для малого и среднего бизнеса в государстве и третьи по темпам роста. Этот продукт – специфический, нишевый, но необходимый. Если агропредприниматель понимает, что он не имеет возможности ждать неизвестно сколько, пока до его земель дойдет очередь на гуманитарное разминирование, и имеет желание сеяться, никого не дожидаясь, – получает такую альтернативу", – рассказала LIGA.net член правления государственного Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес Наталья Буткова-Витвицкая.

Она отметила, что перед анонсированием продукта финучреждение провело опрос своих клиентов в областях, где были боевые действия и теперь необходимо разминирование.

"Мы знаем своих клиентов, на протяжении всей войны мы продолжали работать с ними по кредитам. Наша стратегия все это время нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса. Мы очень хорошо понимаем их потребности. Именно поэтому провели опрос клиентов по малому и среднему агробизнесу и выяснили у них, интересен ли им такой продукт, будут ли они им пользоваться? Готовность выразили 80% в Херсонской области, 20% в Запорожской области. По другим областях, где были бои, – около 10% готовности. Но даже там есть реальные заявки на получение таких кредитов", – отметила банкир.

Наталья Буткова-Витвицкая. Фото: banki.ua

Деньги на компенсацию процентов фактически выделяет правительство в рамках программы льготного государственного кредитования "5-7-9".

"Пока мы комбинируем наш продукт с правительственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", и это позволяет устанавливать ставку по таким кредитам в 3%. Если бы не было этого участия государства, такая ставка составляла бы около 17%", – объясняет Наталья Буткова-Витвицкая.

Кредиты предоставляются с подтверждением целей использования с последующей проверкой. Получатель, условно, не может их использовать на выплату зарплаты или покупку горюче-смазочных материалов. Они могут быть выплачены только лицензированным компаниям за разминирование.

Сейчас Ощадбанк готов выдавать краткосрочные кредиты на период до трех лет под 3% годовых, однако ведет консультации с правительством о планах изменить программу так, чтобы стала возможной выдача денежных средств на срок 10 и более лет.

"Если мы будем рассчитывать рентабельность такого продукта – сравнивать, сколько средств необходимо потратить и когда они смогут окупиться, то целевая аудитория нашего кредитного продукта по разминированию – это клиенты с небольшим банком земли – те, у кого сады, виноградник, или кто выращивает овощи. И это срок – три года, а для тех клиентов, которые занимаются пашней и выращивают зерновые, имеют крупные земельные банки и, соответственно, требуют больших вложений в разминирование, окупаемость может составлять от 10-12 лет. Вместе с тем имеющиеся условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" не дают возможности кредитовать на столь долгий срок. Сейчас, чтобы иметь возможность выдавать долгосрочные кредиты на эти 10-12 лет с такой небольшой ставкой, необходимы изменения в эту госпрограмму. Мы находимся в диалоге с профильными министерствами относительно возможности внесение таких изменений для этого целевого использования", – говорит член правления Ощадбанка.

Она добавляет, что в своих расчетах банкиры использовали данные из открытых источников и ориентировались на три этапа разминирования. Самый дорогой из них последний – физическое разминирование. Он стоит от 1,2 до 2 млн грн за гектар (от $30 тысяч). Или от $3 до $8 долларов за метр. Стоимость второго этапа – технического обследования – $150 за гектар.

Относительно того, насколько популярен этот банковский продукт, банкиры пока не готовы давать прогнозы.

"Объемы прогнозировать не можем, потому что это новый продукт не только для нас, но и для Украины и мира. Но даже если мы слышим разные мнения относительно его целесообразности, спрос на него должен быть", – говорит Наталья Буткова-Витвицкая.

Схожие программы имеет и другой государственный банк – Укргазбанк.

В то же время, по данным собеседников LIGA.net, в правительстве рассматривают возможности расширения программы "5-7-9" для выдачи долгосрочных кредитов под 1%. Или компенсации аграриям расходов на разминирование на уровне около 80% от потраченных средств – так называемый кэш-бек на уровне 80%.