Спасла Зеленая карта, но с рынка ушла каждая десятая компания. Как выжил страховой бизнес

Страховой рынок ужался на 11%, но ушли только самые слабые. Однако военные реалии заставляют страховщиков искать новые ниши

За этот год с украинского рынка ушла каждая десятая страховая компания. Выпали — мальки, все крупные страховщики удержались и продолжают работать. Они преодолевают кризис на узком перечне продуктов, а вскоре будут вынуждены искать новые "военные" предложения для своих клиентов.

Как украинские страховщики проходят войну и как они могут адаптироваться к новым условиям в материале LIGA.net.

Закрылся каждый десятый

За время военной агрессии со страхового рынка ушло 17 участников (около 11%). Так, в январе в госреестре финучреждений (ДРФУ) насчитывалось 156 страховщиков, в конце сентября — 139 (13 из них — life-страховщики — компании по страхованию жизни, остальные — non-life-страховщики).

И хотя с рынка ушла каждая десятая компания, все крупные игроки остались.

"Большинство из них (компаний, ушедших с рынка. – Ред.) реально не работали с физическими лицами: были кэптивными (карманными. – Ред.) или занимались квазистрахованием", – рассказал LIGA.net Сергей Авдеев, акционер и председатель правления СК "Арсенал Страхование".

Эти компании не были платежеспособными и имели проблемы еще до войны. Война стала катализатором, показавшим реальное положение дел каждого страховщика," — отметили LIGA.net в пресс-центре Национального банка Украины.

Об этом говорит и не особо изменившийся объем активов страхового рынка. Исчезли маленькие компании с малой долей активов на рынке.

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На войне активы растут

Общий объем активов страховщиков, по данным Нацбанка, по сравнению с началом года и состоянием до военной агрессии даже немного вырос — с 64,2 млрд грн до 65,7 млрд грн.

Это более 2% роста по активам страховщиков.

"Не уменьшился ни размер приемлемых активов, ни объем сформированных страховых резервов. В течение войны страховщики даже нарастили объемы ликвидных активов", — рассказали в регуляторе.

Как отметили в НБУ, в конце сентября у страховщиков было 17,2 млрд грн ликвидности, а в январе — 14,9 млрд грн. За девять месяцев прирост — свыше 15%.

Там объяснили, что драйвером поддержки бизнеса было не страхование жизни или имущества, на которое не распространяется военный риск. Двигателем рынка стала "Зеленая карта", которая продается для тех, кто выезжает на автомобиле за границу.

"Зеленая карта" и новые продукты

Число клиентов, по мнению Авдеева, значительно уменьшилось с начала года. Единственным интересным продуктом на рынке стала "Зеленая карта".

"За период войны этот вид страхования вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметили в НБУ. В прошлом году в структуре страхового портфеля этот вид страхования составил 0,9 млрд грн, в этом — 1,5 млрд грн.

"Во всех странах украинским автомобилистам уже нужно иметь либо местный полис, либо украинскую "Зеленую карту". Мы советуем заключать договоры "Зеленой карты" с украинскими компаниями", — отметил LIGA.net Вячеслав Черняховский, генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес".

Увеличились продажи "Зеленой карты", а КАСКО, страхование авто наоборот сокращались. "У людей стало меньше денег. У некоторых автомобиль поврежден в войне, у некоторых остался на территориях, где идут боевые действия", — объясняет Авдеев негативный тренд.

Есть и взгляд на перспективу. По мнению Черняховского, может появиться покрытие некоторых новых рисков — например, военных рисков или рисков политического насилия и терроризма. Их нет в стандартных страховых договорах, а они могут быть покрыты полным или частичным страхованием.

Большие планы НБУ

"Сегодня все страховщики выполняют свои обязательства перед клиентами", – отмечают работу рынка в НБУ. Страховщики показали высокую доходность, заметно сократив расходы (кроме операционных).

В то же время, рынок не с такой же симпатией смотрит в ответ на регулятора.

Как отметил Черняховский, необходимо запретить регулятору принимать новые нормативные акты, ухудшающие условия ведения бизнеса во время войны. Поводом для этого было недавнее постановление НБУ, которое будет усложнять страховщикам работу.

Регулятор планирует изменить условия раскрытия информации страховщиков о своем финансовом состоянии, выполнении нормативов, выполнении обязательств и т.д. Рынок ожидают существенные изменения в связи с введением в действие с 1 января 2024 года основных положений нового закона "О страховании".

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"Стратегическая цель Национального банка в сфере страхования — платежеспособный, финансово устойчивый, конкурентный и стабильный рынок", — отмечают в регуляторе.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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