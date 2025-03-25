Сколько заработали страховые компании, оказавшиеся в топе по прибыли и что в целом влияло на страховой рынок в 2024 году – разбиралась LIGA.net

На первом месте по прибыли в 2024 году была страховая компания МетЛайф (принадлежит международной American Life Insurance Company), получившая более 1 млрд грн. Далее компании АРКС (входит в состав канадской страховой группы Fairfax Financial Holding) и УНИКА (входит в европейскую UNIQA Insurance Group) с доходами в 455 и 433 млн грн соответственно.