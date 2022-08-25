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Ахметов вышел из страхового бизнеса. Старейшая частная СК Украины сменила владельца

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 10:09
Ахметов вышел из страхового бизнеса. Старейшая частная СК Украины сменила владельца - Фото
Ринат Ахметов (фото:пресс-служба ФК Шахтер)

Группа SCM Рината Ахметова вышла из страхового бизнеса, продав страховую компанию "АСКА". Ее купили акционеры другой страховой компании VUSO, сообщается на сайтах SCM и VUSO.

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Новые владельцы планируют до конца 2022 года объединить обе компании под единым брендом VUSO.

Акционером VUSO является фонд "Альтитуда", конечными бенефициарами – Михаил Назарчук и Алексей Шуба.

Соглашение по продаже СК "АСКА" стороны анонсировали еще до начала войны.

В SCM заявили, что "выход из страхового бизнеса соответствует стратегии фокусирования инвестиционного портфеля" группы. Она не планирует полностью уходить из финансового сектора, но сосредоточится на банковском бизнесе.

СК VUSO работает с 2001 года. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании для частных и корпоративных клиентов. Ее активы составляют более 940 млн грн, сумма страховых выплат за 2021 год – 1,7 млрд грн.

АСКА – старейшая частная страховая компания Украины. На начало 2022 года у нее было 2900 корпоративных и более 200 000 частных клиентов.

  • В июле 2022 года Ахметов также вышел из медиа-бизнеса, отказавшись от всех лицензий, которыми владела его Медиа Группа Украина. Причиной бизнесмен назвал давление "закона об олигархах" и невозможность продать бизнес за шесть месяцев, которые дает закон.

Читайте также: Последнее шоу медиаимперии Ахметова. Почему бизнесмен останавливает свои СМИ

Андрей Водяный
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страхование ринат ахметов VUSO АСКА
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