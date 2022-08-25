Ахметов вышел из страхового бизнеса. Старейшая частная СК Украины сменила владельца

Группа SCM Рината Ахметова вышла из страхового бизнеса, продав страховую компанию "АСКА". Ее купили акционеры другой страховой компании VUSO, сообщается на сайтах SCM и VUSO.

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Новые владельцы планируют до конца 2022 года объединить обе компании под единым брендом VUSO.

Акционером VUSO является фонд "Альтитуда", конечными бенефициарами – Михаил Назарчук и Алексей Шуба.

Соглашение по продаже СК "АСКА" стороны анонсировали еще до начала войны.

В SCM заявили, что "выход из страхового бизнеса соответствует стратегии фокусирования инвестиционного портфеля" группы. Она не планирует полностью уходить из финансового сектора, но сосредоточится на банковском бизнесе.

СК VUSO работает с 2001 года. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании для частных и корпоративных клиентов. Ее активы составляют более 940 млн грн, сумма страховых выплат за 2021 год – 1,7 млрд грн.

АСКА – старейшая частная страховая компания Украины. На начало 2022 года у нее было 2900 корпоративных и более 200 000 частных клиентов.