СК ВУСО покупает у Ахметова старейшую страховую компанию Украины

Акционеры страховой компании ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке запорожской страховой компании АСКА. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"ВУСО работает в розничном сегменте. АСКА – традиционно сильна в корпоративном сегменте. Синергия в объединении очевидна", – комментирует сделку глава наблюдательного совета ВУСО Михаил Назарчук.

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После завершения сделки планируется объединение АСКА и ВУСО под единым брендом VUSO. Все обязательства перед партнерами и клиентами АСКА сохранятся и будут выполняться в полном объеме. Объединенная компания сохранит текущие сервисы АСКА и расширит перечень услуг для клиентов, говорится в сообщении.

Согласно данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составляли 903 млн грн и 501,2 млн грн, страховые премии за январь-сентябрь 2021 – 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

Сумма и условия сделки не разглашается. О ее завершении будет сообщено дополнительно.

АСКА – первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине, и работает уже более 30 лет. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM Рината Ахметова. На начало 2020 года АСКА насчитывала 2900 корпоративных и более 200 000 частных клиентов по всей Украине. Имеет лицензии на осуществление страховой деятельности по 19 добровольным и 20 обязательным видам страхования и входит в ТОП-15 ведущих страховщиков Украины. СК Вусо работает на украинском рынке с 2001 года, владеет 50 лицензиями: 33 – на добровольные и 17 – на обязательные виды страхования. Компания специализируется на моторном, медицинском и туристическом страховании для частных и корпоративных клиентов, имеет более 30 представительств по всей Украине. Акционерами ВУСО являются Фонд "Альтитуда", конечные бенефициары — Михаил Назарчук и Алексей Шуба.

3 сентября 2021 года НБУ приостановил лицензии двум страховым компаниям.

19 ноября Верховная Рада приняла новую редакцию закона о страховании.

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Роман Брыль

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