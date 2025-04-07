Александр Сосис выкупил у Ахметова компанию по страхованию жизни

Владелец Альянс Банка закрыл сделку по приобретению доли SCM Finance Limited в СК "АСКА-Жизнь"

Александр Сосис (Фото: пресс-служба Альянс Банка)

Владелец Альянс Банка Александр Сосис стал контрольным владельцем страховой компании "АСКА-Жизнь". Об этом она сообщила в понедельник в системе раскрытия информации SMIDA.

"4 апреля 2025 года обществом было получено от Сосиса Александра Иосифовича уведомление о приобретении права собственности на доминирующий контрольный пакет акций общества", — говорится в сообщении.

Сосису теперь принадлежит 99,9% акций страховой компании.

Раньше он контролировал 44,33% акций, а остальные 55,66% принадлежали SCM Finance Limited.

Впервые о желании Сосиса стать контрольным владельцем стало известно в сентябре 2024 года, когда он получил разрешение на концентрацию от Антимонопольного комитета.

В начале марта Экономическая правда сообщила, что соглашение согласовали в Национальном банке.

По словам Сосиса, он решил вернуться в страховой бизнес как "энтузиаст страхования жизни".