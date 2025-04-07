Александр Сосис выкупил у Ахметова компанию по страхованию жизни
Владелец Альянс Банка Александр Сосис стал контрольным владельцем страховой компании "АСКА-Жизнь". Об этом она сообщила в понедельник в системе раскрытия информации SMIDA.
"4 апреля 2025 года обществом было получено от Сосиса Александра Иосифовича уведомление о приобретении права собственности на доминирующий контрольный пакет акций общества", — говорится в сообщении.
Сосису теперь принадлежит 99,9% акций страховой компании.
Раньше он контролировал 44,33% акций, а остальные 55,66% принадлежали SCM Finance Limited.
Впервые о желании Сосиса стать контрольным владельцем стало известно в сентябре 2024 года, когда он получил разрешение на концентрацию от Антимонопольного комитета.
В начале марта Экономическая правда сообщила, что соглашение согласовали в Национальном банке.
По словам Сосиса, он решил вернуться в страховой бизнес как "энтузиаст страхования жизни".
- Для группы SCM страхование было непрофильным видом бизнеса. В 2022 году она продала СК "АСКА" акционерам другой страховой компании VUSO и заявила, что "выход из страхового бизнеса соответствует стратегии фокусировки инвестиционного портфеля" группы.
- SCM не уходит из финансового сектора полностью, ей и дальше принадлежит один из крупнейших частных банков Украины – ПУМБ.